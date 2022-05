Ekonomika Európskej únie mierne stúpla, Slovensko malo najslabší medziročný rast

Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom kvartáli podľa sezónne upravených údajov medziročne vzrástol o 5,1 percenta a v rámci celej Európskej únie (EÚ) sa zvýšil o 5,2 percenta.

Medzikvartálne sa ekonomika eurozóny počas januára a marca zväčšila o 0,3 percenta a hospodárstvo celej EÚ vzrástlo o 0,4 percenta. Vyplýva to z predbežného odhadu, o ktorom v utorok informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Slovenská ekonomika medzikvartálne vzrástla rovnako ako celá EÚ, a to o 0,4 percenta. Medziročne však slovenské hospodárstvo posilnilo len o tri percentá. V rámci, krajín, z ktorých mal Eurostat údaje k dispozícii, to bol najslabší medziročný rast. Na najhoršej priečke v medziročnom raste ekonomiky sa Slovensko umiestnilo spolu so Švédskom, ktorého hospodárstvo medziročne stúplo tiež len o tri percentá. Tretí najslabší rast bol v Nemecku (3,7 %). Najsilnejší medziročný rast vykázala ekonomika Portugalska (11,9 %), Poľska (9,1 %) a Rakúska (8,7 %).

Medzikvartálne počas januára až marca najviac posilnilo hospodárstvo Rumunska (5,2 %), Portugalska (2,6 %), Rakúska (2,5 %) a Poľska (2,4 %). Pokles hospodárstva oproti predošlému štvrťroku v prvom kvartáli zaznamenali Švédsko (-0,4 %), Taliansko (-0,2 %) a Dánsko (-0,1 %).