Gastro a vleky budú prvé tri mesiace nového roka platiť 10-percentnú DPH. Matovič by bol rád, keby čo najmenej podvádzali

Daň z pridanej hodnoty (DPH) na prepravu lyžiarskymi vlekmi a lanovkami, na akvaparky, na vstupné do športovísk a reštauračné a stravovacie služby sa má v prvých troch mesiacoch budúceho roka znížiť zo súčasných 20 percent na 10 percent. Na piatkovom brífingu o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Gastro priznáva 35 percent

Upozornil na to, že v gastro sektore sa priznáva len 35 percent tržieb. Ak by podľa ministra financií začali prevádzkovatelia gastro služieb priznávať vyššie tržby, 10-percentná DPH by mohla platiť aj po 31. marci budúceho roka. Tento krok by mal parlament budúci týždeň schváliť ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o DPH.

„Rátame s tým, že ceny zrejme zostanú rovnaké alebo nebudú stúpať a najviac to pomôže prevádzkovateľom gastra,“ povedal Matovič.

Ak gastro sektor podľa neho nebude priznávať vyššie tržby, výpadok štátu na nižšej DPH bude za tri mesiace predstavovať do 30 miliónov eur. Zníženie DPH považuje za podanú ruku pre gastro sektor.

Chce vidieť vyššie tržby

„Chceme vidieť vyššie tržby,“ povedal.

Bol by rád, ak by prevádzkovatelia gastra priznávali oproti súčasnosti dvojnásobné tržby.

„Bol by som veľmi rád, keby sme v gastre čo najmenej podvádzali,“ dodal.

Ak podľa neho gastro sektor nezačne priznávať vyššie tržby, 10-percentná DPH bude platiť len v prvých troch mesiacoch budúceho roka.