Magvaši: Ekonomike nepomôžu narcistickí politici. Musíme umne investovať a inovovať

Digitalizácia a zelená ekonomika nie je všeliekom na krízu, aktuálny plán obnovy je súborom učebnicových táranín. V rozhovore pre portál voFinanciách.sk to povedal bývalý minister hospodárstva aj práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši. Okrem iného v ňom tiež radí, čo by mali robiť slovenské firmy, ak chcú byť úspešné.

Ako veľmi podľa vás zasiahla pandémia COVID-19 hospodárstvo krajiny?

Za posledných tridsať rokov je Slovensko svedkom tretej veľkej hospodárskej krízy. Bolestivá transformácia na trhovú ekonomiku bola sprevádzaná rozpadom hospodárskeho systému a znásobená nekoncepčnou kupónovou privatizáciou. Na prelome milénia sme dokonca zažili nevídanú pol miliónovú nezamestnanosť.

Druhou bola globálna finančná kríza z rokov 2008 až 2010, ktorá doznievala takmer päť rokov. Aktuálna kríza má tiež globálny charakter, no jej dopady sú v porovnaní s tými predošlými odlišné. Ukázalo sa totiž, že pandémia prepukla do nadštandardných rozmerov práve v hospodársky vyspelých štátoch. Výrazne zasiahla bohaté spoločenstvá.

Zo slepej uličky nás nevyvedie len fetiš digitalizácie a zelenej ekonomiky.

Aké stopy zanechá na slovenskej ekonomike?

Takúto krízu nezvláda najmä zdravotníctvo. Jednoznačne sa potvrdzuje, že zdravie ľudstva, kvalita jeho života, nie sú závislé len od jeho hospodárskeho rastu a puritánskych pohľadov na životné prostredie ako výslednice pôsobenia trhových síl. Dosahy tejto globálnej krízy sa ťažko predpovedajú.

Čo nás vyvedie z krízy?

Zo slepej uličky nás nevyvedie len fetiš digitalizácie a zelenej ekonomiky. Tie môžu byť iba jedným z prostriedkov riešenia postpandemického vývoja. Základom úspechu je včasné odhalenie nerovnováh, tie nielen utlmovať, ale najmä systémovo riešiť príčiny krízy. Na to treba koncentrované a cieľavedomé úsilie nielen vodcov, ale aj vedeckých autorít, praktikov z reálneho života, a nie narcistických samoľúbych politikov.

Na čo sa Slováci musia pripraviť?

Budú to turbulentné a nestabilné časy. Trápiť nás bude relatívne vysoká zadlženosť verejných financií, či deficit verejných zdrojov potrebných na plnenie nezmenených funkcií štátu. Lipnutie na urýchlenom dosiahnutí prijateľných parametrov verejných financií by sa nám mohlo vypomstiť. Nerovnováhy by sa mohli odzrkadliť na radikálnom poklese kvality života občanov a ich životných istôt.

Platí stará zásada, že na škrtanie treba mať odvahu a na rozvoj treba mať rozum. Verím, že nepodľahneme mámeniu rýchleho dosiahnutia papierových ukazovateľov bez komplexného dlhodobého pohľadu. Ako exportne orientovaná ekonomika závisíme aj od geopolitických javov, akými sú brexit, vzťahy s Čínou, Ruskou federáciou, či politický vývoj v juhovýchodnej Ázii.