Minimálna mzda nezabezpečuje dôstojnú životnú úroveň a jej navýšenie je smiešne, odbory žiadajú viac

Predstavitelia Odborového zväzu (OZ) KOVO podporujú rast minimálnej mzdy na úroveň najmenej 60 percent z priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa predošlej legislatívy k minimálnej mzde.

Minimálna mzda by takto mala dosahovať úroveň najmenej 680 eur v hrubom, teda 548 eur v čistom. Uviedol to vo štvrtok 26. augusta na tlačovej besede v Prešove člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica.

Balica upozornil, že úroveň disponibilnej čistej minimálnej mzdy aktuálne navrhovanej Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny bude na úrovni zhruba 525 euro. Mzdu v takejto výške pritom má poberať viac ako 300-tisíc zamestnancov.

„Pýtame sa, z čoho má zamestnanec pokryť každodenné potreby predovšetkým mladých rodín. Minimálne náklady na bývanie sú vo výške 350 až 400 eur. Po odrátaní tejto sumy zamestnancovi prakticky neostane na ďalší intelektuálny a sociálny rozvoj človeka na úrovni 21. storočia,“ upozornil Balica.

Ľudia si zaslúžia dôstojnú životnú úroveň

Ako ďalej upozornil, okrem ekonomického sa opomína sociálny rozmer mzdy. Medzinárodné sociálne dokumenty ako aj Ústava SR podľa Balicu hovoria, že za odvedenú prácu musí zamestnanec dostať spravodlivú mzdu. Teda takú, ktorá jemu a jeho rodine zabezpečí dôstojnú životnú úroveň.

„Myslíme si, že na Slovensku sa dlhodobo tento záväzok zanedbáva a minimálna mzda nikdy nebola na takej úrovni, aby zabezpečila dôstojnú životnú úroveň,“ zdôraznil Balica a dodal: „Je na škodu veci, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pristúpilo na argumenty časti zamestnávateľov a niektorých politikov.“

Podľa ekonomicko-sociálneho analytika občianskeho združenia Pracujúca chudoba Jána Košča veľa ľudí vníma minimálnu mzdu dosť jednoducho a je to dôsledok mýtov, ktoré sa opakujú.

„Je to ale len zástupná téma, o ktorej by sme ani nemali hovoriť. Zvyšovanie minimálnej mzdy by malo byť automatické, veď tu máme infláciu. Energie by na budúci rok mali ísť hore o 15 percent a my sa bavíme o 12 centoch rastu hodinovej minimálnej mzdy. To je smiešne,“ uviedol Košč, podľa ktorého je potrebné začať rozprávať aj o vylepšovaní pracovného prostredia či skracovaní pracovnej doby.

Nedostatok prostriedkov odborári odmietajú

Ako uviedol Balica, odborári odmietajú tvrdenia, že na zvyšovanie miezd nie sú finančné prostriedky a hrozba rastu nezamestnanosti vďaka zvyšovaniu minimálnej mzdy sa podľa neho nikdy v minulosti nepotvrdila.

„Práve naopak. Zvyšovaním minimálnej mzdy docielime zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva s následnou vyššou spotrebou a dopytom tovarov a služieb, čo má pozitívny dopad na malých a stredných podnikateľov. Vyššia spotreba generuje viac zákazkovej náplne pre ich tovary a služby,“ dodal člen predstavenstva OZ KOVO.

Mzdy na Slovensku podľa neho predstavujú v priemere osem percent z celkových nákladov. Ak by stúpli platy o 10 percent, tak celkové náklady by podľa odborárov rástli iba o 0,8 percenta.

„Preto si myslíme, že je tu priestor na rast mzdových nákladov. Zvýšenie minimálnej mzdy k úrovni 1 000 eur by pomohlo prelomiť začarovanú bariéru nízkej ceny práce a smerovaniu k vyššej zamestnanosti a postupnej vyššej spravodlivosti v odmeňovaní,“ dodal Balica, ktorý kritizoval aj budúcoročný nulový nárast mzdových zvýhodnení vo forme príplatkov.