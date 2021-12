Nedostatok čipov v roku 2022 nekončí, zasiahnuť môže aj držiteľov platobných kariet

Má často veľkosť len pár milimetrov, no nedokážu bez neho fungovať autá, mobilné telefóny, počítače, domáce spotrebiče, skrátka akákoľvek elektronika.

Reč je o čipe, ktorého dôležitosť pochopili niektorí spotrebitelia až vtedy, keď museli za posledný rok a pol čakať za niektorým zo spomínaných výrobkov.

Pandémia totiž podľa Michaely Novákovej z ekonomickej redakcie Českej televízie (ČT) zasiahla ich hlavného výrobcu, Čínu, čoho výsledkom je nedostatok čipov v Európe.

„Je ich pritom potrebné obrovské množstvo, napríklad len Fábia ich potrebuje 450,“ uviedla Nováková pre ČT 24. Výsledkom sú potom dlhé čakacie doby pre spotrebiteľov, ktoré sa síce zatiaľ obmedzovali na autá či telefóny, ale teraz hrozia aj pri otváraní bankových účtov.

Platobná karta je stále v kurze

Klientovi je totiž v rámci tohto procesu vydávaná platobná karta, ktorá obsahuje elektronický čip a je medzi klientmi stále obľúbená.

Považujú ju totiž za určitú poistku pre prípad, že sa im vybije baterka na mobilnom telefóne, prípadne ho stratia alebo im ho niekto ukradne. Klienti sa tiež domnievajú, že kartu stále potrebujú pre výbery z bankomatov.

„Plastovú kartu aktuálne vyžaduje stále 74% držiteľov kariet,“ uviedol Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, ktorej prieskumy zistili, že až 51 percent Slovákov použije platobnú kartu aj v prípade, ak majú pri sebe dostatok hotovosti.

Tú si väčšinou odkladajú do obchodov, ktoré neprijímajú bezhotovostné platby alebo pre prípad výpadku platobného terminálu.

Záujem o platobné karty potvrdila aj spoločnosti Fingo.sk, podľa ktorej sa na svete vyrobí viac ako 3 miliardy čipových platobných kariet ročne, pričom práve tento prevládajú záujem klientov môže vyvolať do budúcna pre spotrebiteľov problémy.

Bezhotovostné platby ako obeť pandémie

Svoje obavy v tejto oblasti totiž prejavil pre portál ZDNet prezident Asociácie inteligentných platieb Jacques Doucerain, podľa ktorého sa môže stať, že na trhu budú chýbať milióny platobných kariet, bez ktorých ľudia nebudú môcť platiť v obchodoch či vyberať potrebnú hotovosť.

V praxi by takýto scenár mohol znamenať, že sa čakacie lehoty prenesú prakticky na každého, kto si bude chcieť otvoriť účet alebo mu vyprší platnosť platobnej karty.

„Spoločnosť vydávajúca kartu, čiže napríklad banka, by sa musela rozhodnúť, kto kartu dostane a kto nie,“ uviedol príklad hroziaceho scenára František Burda, investičný analytik FinGO.sk.

Zatiaľ však nie je aktuálny, pretože spoločnosti, ktoré platobné karty vydávajú majú ešte dostatok zásob, ktoré postupne spotrebovávajú. Burda však očakáva, že nedostatok čipov bude pretrvávať aj počas roka 2022.

Bez čipu to ide ťažko, panikáriť však netreba

Ten by mohol ovplyvniť aj nová platobné alternatívy, ktoré sa v súčasnosti na trh zavádzajú. „Aj v prsteňoch a náramkoch, ktorými možno platiť, sa nachádza čip, takže aj pri nich je nedostatok,“ upozornil investičný analytik.

Ich uvedenie na trh je okrem toho komplikovanejšie, než by sa zákazníkom mohlo na prvý pohľad zdať. Musia totiž spĺňať prísne bezpečnostné opatrenia.

Klienti by však podľa Burdu nemali panikáriť, pretože sa spoločnosti, ktoré karty vydávajú, môžu vždy vrátiť k platobným kartám s magnetickým prúžkom.

Ďalšou alternatívou je aj predlženie platnosti už existujúcich kariet, avšak obe možnosti so sebou nesú riziko zníženej ochrany dát.

Doucerain totiž upozornil na to, že klienti by sa pri platbe takýmito kartami mohli ľahšie stať obeťami podvodníkov a situácia by mohla vyvolať zbytočný zmätok.

Koniec plastu v peňaženke

Nie je preto vylúčené, že do budúcna takéto spôsoby bezhotovostných platieb skončia úplne. Potvrdzuje to aj rastúci počet spotrebiteľov, ktorí plastovú platobnú kartu vôbec nepotrebujú.

Napríklad na Slovensku podľa údajov spoločnosti Mastercard platilo len hodinkami alebo telefónom tento rok 5 percent klientov, čo firma považuje za nárast, keďže v roku 2020 sa do tejto kategórie hlásili len 3 percenta opýtaných.

Tento trend nenecháva ľahostajnými ani niektorých vydavateľov kariet. V súčasnosti totiž umožňujú klientom aktivovať si platobnú kartu v mobile ešte skôr, než im bude doručená poštou.

„V podstate dnes už niektoré spoločnosti ponúkajú platby mobilom a tiež výber z bankomatu. Aj takto odbúrali zbytočný plast, ktorý nosíme v peňaženke,“ upozornil na súčasné trendy Burda.

Podobný názor zastáva aj Čarný, ktorý vidí budúcnosť v znamení virtuálnych platobných kariet, ktoré podľa neho predstavujú ekologickejšiu alternatívu k súčasným formám bezhotovostných platieb.