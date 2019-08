O mladomanželskú pôžičku na bývanie požiadalo desať záujemcov

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) dostal od 1. júla do 15. augusta tohto roka desať žiadosti o mladomanželskú pôžičku s požadovanou podporou 283,7 tisíca eur. Podporu priznal dvom žiadateľom v celkovej výške 95,7 tisíca eur, ďalšie žiadosti ešte posudzuje. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ fondu Juraj Kurňavka s tým, že na tento účel pôžičky zatiaľ nezamietli žiadnu žiadosť.

Päť žiadosti o pôžičku v objeme takmer 183 tisíc eur sa týka kúpy bytu staršieho ako tri roky od kolaudácie. Štyri žiadosti sú zamerané na podporu stavebnej úpravy bytu vo výške skoro 86 tisíc eur a jedna žiadosť o pôžičku na výstavbu bytu v rodinnom dome má hodnotu 15 tisíc eur.

„Možnosť podávania žiadosti o mladomanželskú pôžičku je do 31. októbra 2019 prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby,“ informoval šéf ŠFRB. „Teraz ešte nemôžeme hodnotiť záujem o tento druh pôžičiek, nakoľko žiadatelia majú možnosť podávať žiadosti len prvý mesiac a musíme brať do úvahy aj dovolenkové obdobie,“ poznamenal Kurňavka. Záujem o tento druh úveru budú vedieť zhodnotiť až po 31. októbri, keďže ide o nový účel. „Našou snahou je uspokojiť čo najviac žiadateľov,“ ubezpečil generálny riaditeľ ŠFRB. V rozpočte na tento rok má na mladomanželské pôžičky vyčlenené 7 miliónov eur, od budúceho roka to bude 15 miliónov eur. „V prípade zvýšeného záujmu sa vyčlenená suma na tento rok môže ešte navýšiť,“ podotkol Kurňavka.

Pre úver sú presne stanovené podmienky

Na základe novely zákona o ŠFRB, účinnej od 1. júla 2019, o zvýhodnenú pôžičku na výstavbu, kúpu či stavebnú úpravu bytu môžu požiadať manželia vo veku do 35 rokov, ktorí sa zosobášili najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory. Novelu pripravili poslanci NR SR za Most-Híd so zámerom výraznejšie podporiť mladé začínajúce rodiny s nižšími príjmami, aby mohli získať vlastné bývanie.

„Žiadosť môže byť zamietnutá, ak nespĺňa podmienky na pridelenie úveru. Napríklad, ak maximálny čistý príjem žiadateľa a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, prevyšuje štvornásobok životného minima na domácnosť,“ upozornil Kurňavka. Podlahová plocha bytu v bytovom dome nesmie prevyšovať povolených 80 štvorcových metrov a v rodinnom dome maximálne možných 120 štvorcových metrov. Dôvodom na zamietnutie žiadosti je aj to, ak zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou nedosahuje minimálne 1,3-násobok požadovaného úveru.

Maximálna výška mladomanželskej pôžičky na výstavbu bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome, na výstavbu bytu v rodinnom dome a na kúpu bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome do troch rokov od kolaudácie je 75-tisíc eur. Na kúpu staršieho bytu v bytovom, polyfunkčnom a rodinnom dome (viac ako tri roky od kolaudácie) si mladomanželia môžu požičať najviac 50-tisíc eur a na stavebnú úpravu bytu v bytovom, či rodinnom dome 30-tisíc eur. Časť úveru do 15-tisíc eur s lehotou splatnosti do pätnásť rokov má ročnú úrokovú sadzbu 1 % a časť úveru nad 15-tisíc eur s lehotou splatnosti najviac dvadsať rokov je úročená 2 %.

Podiel pôžičky z obstarávacej ceny bytu je maximálne 75 % v prvých štyroch účeloch a 100 % pri stavebnej úprave bytu. Mesačná splátka pri úvere do 15-tisíc eur je vo všetkých piatich prípadoch 89,77 eura, pri úvere nad 15-tisíc predstavuje pri prvých troch účeloch 303,53 eura a pri posledných dvoch 177,06 eura a 75,88 eura.