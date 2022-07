Poisťovňa Union kupuje pobočku poisťovne Groupama na Slovensku, transakciu chcú ukončiť do konca roka

Slovenská pobočka medzinárodnej poisťovne Groupama mení majiteľa. Po viacerých rokovaniach ju v máji kúpila poisťovňa Union. Po podpise zmluvy nasledujú ešte ďalšie formálne kroky.

Transakcia by mala byť podľa Unionu dokončená do konca tohto roka, a to po získaní potrebných súhlasov od regulačných orgánov.

Union chce rásť

„Dlhodobým cieľom Unionu je rásť. Aj preto sme v roku 2021 kúpili Poštovú poisťovňu a dnes sme sa aj s Groupamou dohodli na podmienkach predaja,“ povedal generálny riaditeľ Unionu Michal Špaňár.

Groupama je podľa jeho slov v dobrej kondícii, funguje efektívne a v predpise poistného sa jej v posledných rokoch dobre darilo.

„Poistné zmluvy sú stále v plnej platnosti a v prípade potreby riešenia poistnej udalosti tak môžu urobiť štandardným spôsobom, pripomenul,“ Špaňár.

Ponúkajú rôzne produkty

Poisťovňa Union vznikla v roku 1992. Ponúka produkty životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov.

V roku 1997 sa jej majoritným akcionárom stala poisťovacia skupina Eureko, ktorá od roku 2012 pôsobí pod značkou Achmea.

Jej 100-percentnou dcérskou spoločnosťou je aj Union zdravotná poisťovňa, ktorá na Slovensku vznikla v roku 2006.