Predvianočné výpredaje sa opäť vrátili do obchodov, online nakupovanie ide pomalším tempom

Po skončení pandémie sa Slováci pred Vianocami vrátili do kamenných obchodov. Online nakupovanie rástlo aj tento rok, no pomalším tempom.

Podľa údajov VÚB banky ľudia na prelome mesiacov november a december priamo v obchodoch minuli o 68,2 % viac než vlani. No stále to nebolo ako pred pandémiou. Platby v eshopoch sa zvýšili medziročne v priemere o 10,9 %.

Online výpredaje

Počas pandemických rokov sa predvianočné výpredaje v podstate preniesli do online priestoru. Rapídne podľa vyjadrení banky rástli platby prostredníctvom eshopov a kuriérov, ktorí zaznamenali v roku 2020 medziročne až 6-násobný nárast transakcií. V podobnom duchu sa niesol aj rok 2021, no uvoľnenie opatrení ľudí čiastočne vrátilo do nákupných centier.

Tento rok je už podľa VÚB jasne v znamení kamenných obchodov, pričom online nakupovanie rástlo pomalšie.

Úspory zaznamenali pokles

Zhoršená situácia a inflácia sa tak zatiaľ aj na predvianočnej spotrebe výrazne nepodpísali, i keď úspory domácností už zaznamenali pokles.

„Za prvé tri kvartály domácnostiam ešte bežné príjmy, vrátane miezd a platov ale aj sociálnych dávok, rástli rýchlejšie ako bežné výdavky. Celkovo sa tak domácnostiam disponibilný príjem zlepšil, medziročne o 12 %,“ hovorí makroanalytik VÚB Zdenko Štefanides.

Vzrastú výdavky

Podľa neho Slováci na spotrebu minuli medziročne o 18 % viac a teda načreli aj do svojich úspor.

„Výhľadovo sa však dá očakávať, že v roku 2023 vzrastú výdavky domácností rýchlejšie ako príjmy. Výsledkom bude tlak na zníženie spotreby,“ dodáva Štefanides.