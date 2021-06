Rodiny v hmotnej núdzi si do leta prilepšia o 333 eur, vláda bude zrejme o týždeň rokovať o príspevku na dieťa

Vláda by mala zrejme už na budúci týždeň rokovať o vyplatení jednorazového 333-eurového príspevku na deti, ktoré sú v hmotnej núdzi. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

„Diskutujeme o tom a predpokladám, že budúci týždeň už dám návrh na vládu,“ uviedol. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí vláde navrhne, aby sa na deti v hmotnej núdzi vyplácal 333-eurový príspevok. Deti z rodín s čistým príjmom z práce do sumy 1 470 eur by mali dostať 200-eurový príspevok na dieťa.

Stačí nariadenie vlády

Zámer vyplatiť jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi, ešte v polovici mája tohto roka na tlačovej besede avizoval premiér Eduard Heger (OĽaNO). Ako vtedy dodal minister práce Milan Krajniak, pôjde v prvej fáze o príspevok pre 45,7 tisíca detí v hmotnej núdzi. Rezort práce vyplatí príspevky na tieto deti do leta.

„Stačí na to nariadenie vlády,“ povedal. V druhom kroku, ktorý by mal nasledovať na jeseň tohto roka, by malo ministerstvo práce vyplatiť tento príspevok ďalším skupinám detí. Podľa Krajniaka pôjde o skupiny odstupňované podľa toho, do akej miery ich ohrozila pandémia.

Príspevok pre ďalšie deti

„Medzi deťmi, ktoré máme v rodinách v hmotnej núdzi a s 1,5 násobkom životného minima, máme 147 653 detí,“ povedal. S príjmom medzi 1,5 násobku až dvojnásobkom životného minima sa podľa neho nachádza 203 270 detí.

„Toto budú ďalšie dve skupiny detí, ktorým príde pomoc,“ povedal. V tomto prípade je však potrebné zmeniť legislatívu v parlamente. Tieto dve skupiny tak podľa Krajniaka dostanú finančnú pomoc v septembri alebo októbri tohto roka. „Toto riešenie pomôže tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ dodal.