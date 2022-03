Rusko zrejme nebude schopné splácať svoje dlhy, hrozí mu bankrot

Rusku pravdepodobne hrozí okamžitá neschopnosť splácať svoje dlhy v dôsledku západných sankcií uvalených pre jeho inváziu na Ukrajinu. Moskva má v stredu investorom uhradiť úroky v sume 117 miliónov dolárov z dvoch druhov dlhopisov denominovaných v dolároch.

Prístup Ruska k jeho rezervám v zahraničných menách je však zmrazený. Ratingové agentúry upozornili, že hrozba bankrotu Ruska je „bezprostredná“. Informuje o tom portál bbc.com.

Globálna finančná kríza zrejme nehrozí

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že vplyv akejkoľvek neschopnosti Ruska splácať dlhy ho síce znepokojuje, ale nemyslí si, že by to vyvolalo globálnu finančnú krízu. Naposledy Rusko nebolo schopné uhrádzať záväzky v roku 1998 a vtedy to na finančných trhoch spôsobilo turbulencie.

Terajší bankrot by bol v podstate symbolický a je „nepravdepodobné, že bude mať významné následky“, uviedol William Jackson, hlavný ekonóm spoločnosti Capital Economics.

Ruská ekonomika smeruje k poklesu

MMF konštatoval, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine zhorší svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v tomto roku. Zatiaľ odhaduje rast na úrovni 4,4 percenta. Ruská ekonomika v dôsledku sankcií smeruje v roku 2022 k poklesu o sedem percent.

Ak Rusko vyhlási neschopnosť splácať svoje záväzky, pôjde nielen o prvý takýto krok od roku 1998, ale aj o jeho prvé nesplácanie dlhov v zahraničných menách od revolúcie z roku 1917, keď nová boľševická vláda odmietla uznať dlhy posledného cára.

(1 EUR = 1,0991 USD)