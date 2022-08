Schodok štátneho rozpočtu prevýšil miliardu eur, takmer všetky dane zaznamenali pozitívny vývoj

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla schodok vo výške 1,29 mld. eur, pričom v rovnakom období minulého roka to bol schodok na úrovni 3,71 mld. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 15 % a dosiahli 10,4 mld. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie 8,4 % a boli v sume 11,69 mld. eur.

Daňové príjmy

Najväčším zdrojom príjmov štátu sú daňové príjmy. Tie medziročne stúpli o 19,3 % na 8,91 mld. eur. Pozitívny vývoj bol takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 728,0 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb v objeme 565,2 mil. eur, pri spotrebných daniach v sume 123,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti za 24,3 mil. eur.

Pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby v hodnote 5,2 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, to bol rast o 6,5 mil. eur. Naopak, pri dani z príjmov fyzických osôb to bol pokles, a to vo výške 33,3 mil. eur.

Kategória ďalšie výdavky

V rámci výdavkov najväčšiu časť tvorila kategória ďalšie výdavky. Ich čerpanie medziročne kleslo o 8,8 % na 9,25 mld. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 367,9 mil. eur. Čerpanie prostriedkov v rámci plánu obnovy bolo na úrovni 20,7 mil. eur.

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol pokles o 79,3 mil. eur, s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 25,2 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 39,0 mil. eur. Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu to bol pokles o 500 mil. eur.