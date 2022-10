Schválenie zmien v príspevkoch do druhého piliera bolo podľa dôchodkovej asociácie bez odbornej diskusie

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) vyjadrila ľútosť nad schválenými zmenami v príspevkoch do druhého piliera. V osemnástom roku druhého piliera sa správcovia a sporitelia v druhom pilieri dočkali podľa asociácie okrem avizovaných zmien aj prekvapenia, ktorým právna úprava na nasledujúce dva roky zmrazí príspevky na starobné dôchodkové poistenie. Novelu zákona o sociálnom poistení schválil v stredu parlament.

Oslabovanie druhého piliera

Dôsledkom týchto zmien si budú sporitelia najbližšie štyri roky odvádzať na svoje súkromné účty v druhom pilieri menej, ako bolo plánované a ukotvené v aktuálnej úprave.

„Oslabovanie váhy druhého piliera znamená zvýšenie budúcej záťaže na priebežný dôchodkový systém,“ uviedol predseda asociácie Miroslav Kotov. Takéto zásadné zmeny v dôchodkovom systéme by mali prejsť podľa asociácie diskusiou a analýzou dosahov v rámci riadneho legislatívneho procesu.

Budúcnosť sporenia

Zo schválenej novely vyplýva, že sadzba vo výške 5,5 percenta hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby sa bude uplatňovať aj v rokoch 2023 a 2024. Aktuálne platný zákon pritom počíta s tým, že sadzba príspevkov do druhého piliera sa zvýši od budúceho roka na 5,75 percenta a od roku 2024 na 6 percent. Na 5,75 percenta sa sadzba do druhého piliera zvýši až od začiatku roka 2025 a bude sa uplatňovať aj v roku 2026. Od roku 2027 sa má sadzba do sporivého piliera zvýšiť na 6 percent hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu SZČO.

To, že sa bude sadzba do druhého piliera od roku 2017 postupne zvyšovať zo 4 % na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu SZČO, schválil parlament ešte v auguste 2012, teda počas druhej vlády Roberta Fica. Išlo o pozmeňujúci návrh vtedajšieho opozičného poslanca Ľudovíta Kaníka (SDKÚ-DS), ktorý pri hlasovaní v parlamente podporili aj poslanci Smeru-SD. Súčasťou vtedajšej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení totiž bolo zníženie príspevkovej sadzby do sporivého piliera z 9 % na 4 % s účinnosťou od septembra 2012.