Slovensku hrozia pre Matovičov návrh rozpočtu existenčné problémy, varuje KDH

KDH očakáva, že rezort financií predloží nový zodpovedný návrh štátneho rozpočtu. Ako povedal ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko, aktuálny návrh vyznieva skôr ako návod na vstup Slovenska do rozpočtového provizória a ignoruje zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

Lebo ak by ho na ministerstve brali do úvahy, museli by podľa Hajka počítať s tým, že od mája 2023 padnú z dôvodu vysokého zadlženia štátu všetky výnimky. Vláda bude musieť žiadať o vyslovenie dôvery v parlamente a potom prísť s návrhom vyrovnaného rozpočtu.

Matovič ráta s rozpočtovým provizóriom

„Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto scenáru, by bolo schválenie novely zákona o dlhovej brzde, ktorá leží v parlamente už dva roky a ktorú doteraz neprijali pre odpor SaS. Keďže však s Richardom Sulíkom sa Matovič s veľkou pravdepodobnosťou nedohodne a na úrodnú pôdu nepadne ani neprijateľný návrh štátneho rozpočtu, minister financií počíta v roku 2023 s rozpočtovým provizóriom,“ tvrdí Hajko.

Hrozba existenčných problémov

Keďže schválené vládne výdavky nestačia už tento rok, Hajko upozorňuje, že ak by sa malo v rovnakých číslach postupovať aj v budúcom, štát sa dostane do existenčných problémov.

V rámci súčasného predloženého návrhu rozpočtu ministerstvo počíta s ďalším zadlžovaním. Taktiež mu prekáža, že rezerva na kompenzačné opatrenia pre rast cien energií nemá jasnú štruktúru.