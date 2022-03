Vojna na Ukrajine prehĺbi rastúcu infláciu a otrasie svetovými trhmi, najviac ohrozené sú kľúčové sektory

Rusko-ukrajinský konflikt vyvolal otrasy na finančných trhoch a výrazne zvýšil neistotu týkajúcu sa oživenia svetovej ekonomiky. Ako ďalej vo svojej analýze varuje spoločnosť Coface, vyššie ceny komodít zosilňujú hrozbu dlhodobej inflácie v svetovej ekonomike, ktorá zvyšuje riziko stagflácie a sociálnych nepokojov. Najviac ohrozené sú odvetvia automobilového priemyslu, dopravy a chemického priemyslu.

Hrozí prepad HDP

„Vojnovým konfliktom na Ukrajine budú najviac postihnuté európske ekonomiky, v tejto chvíli spoločnosť Coface odhaduje, že v roku 2022 v nich dôjde k zvýšeniu dodatočnej inflácie o najmenej 1,5 percentuálneho bodu, kým rast HDP by sa mohol znížiť o 1 percentuálny bod. Pokiaľ by došlo k úplnému prerušeniu dodávok ruského zemného plynu, mohlo by to stáť najmenej 4 percentuálne body HDP, čím by sa rast HDP v krajinách EÚ v roku 2022 priblížil nule, pravdepodobnejšie by sa však prepadol do záporných hodnôt,“ uviedol generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.

Rusko je tretím najväčším svetovým producentom ropy, druhým najväčším producentom zemného plynu a patrí medzi päť najväčších výrobcov ocele, niklu a hliníka. Je tiež najväčším vývozcom pšenice na svete.

Rast cien komodít

Ukrajina je kľúčovým producentom kukurice, pšenice, slnečnice a patrí k 10 najväčším producentom cukrovej repy, jačmeňa, sóje a repky.

„Kým vysoké ceny komodít boli jedným z rizík, ktoré už boli identifikované, eskalácia konfliktu zvyšuje pravdepodobnosť, že ceny komodít zostanú vyššie oveľa dlhšie. To zase zvyšuje hrozbu dlhodobo vysokej inflácie, a tým aj riziko stagflácie a sociálnych nepokojov vo vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomikách,“ upozorňuje Čarný.

Nedostatok komponentov

Kríza podľa Coface silno vplýva na sektor automobilovej výroby, ktorý je už i tak ťažko skúšaný z dôvodu nedostatku rôznych surovín a komodít a ich vysokými cenami.

Ukrajinské automobilové závody sú dodávateľom veľkých automobiliek v západnej Európe, niektoré z nich pritom oznámili zastavenie výroby, kým ďalšie závody po celom svete už plánujú odstávky pre nedostatkov čipov.