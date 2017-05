Vojaci aktívnych záloh budú vedieť pomáhať pri povodniach

SEREĎ 23. mája (WebNoviny.sk) – Už týždeň prebieha v Ženijnom prápore v Seredi historicky prvý výcvik aktívnych záloh. Počas prvého týždňa absolvovalo 37 mužov predovšetkým výcvik protipovodňových zručností, v rámci ktorého stavali protipovodňové bariéry, zachraňovali topiaceho, absolvovali kurz prvej pomoci, ale vyskúšali si aj všeobecné vojenské zručnosti.

Na ženijnom cvičisku Váh príslušníci aktívnych záloh predviedli stavanie riečneho prepraviska z dielcov pontónovej mostovej súpravy ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi. Výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh potrvá do 26. mája.

Predtým nemali skúsenosti

Absolventi výcviku aktívnych záloh by mohli byť nasadení na pomoc napríklad pri povodniach. „Toto prepravisko by v reálnej situácii pri povodniach bolo pripravené na prepravu obyvateľov, vozidiel alebo dobytka na bezpečnú stranu vodného toku,“ povedal Gajdoš. Väčšina vojakov zaradených do výcviku nemala predtým skúsenosti so ženijným vojskom. Prepravisko stavali pod dohľadom profesionálov zo Ženijného práporu v Seredi.

Po skončení pilotného výcviku aktívnych záloh bude nasledovať jeho vyhodnotenie, a ak by to bolo potrebné, tak podľa ministra Gajdoša aj legislatívne zmeny. V roku 2018 by výcvik aktívnych záloh malo absolvovať až 250 vojakov. „Po ženistoch by mal byť ďalší turnus chemikov a delostrelcov. Budú pripravovaní na pomoc obyvateľom v mierovej situácii, ale pripravujeme ich aj na tú najdôležitejšiu úlohu, a to obranu vlasti, obranu Slovenskej republiky v tých najhorších krízových situáciách,“ dodal Gajdoš.

Vo výcviku pokračujú všetci

Potešilo ho, že vo výcviku pokračujú všetci príslušníci, ktorí ho pred týždňom začali. Jedným z nich je aj Matej Líška zo Šúroviec, ktorý v minulom roku absolvoval aj dobrovoľnú vojenskú prípravu. Na cvičenie aktívnych záloh ho zlákala možnosť získať nové zručnosti, ale aj nové zážitky a kamarátov. Nevylučuje ani svoju budúcnosť v ozbrojených silách. „Keby prišla dobrá ponuka, určite by som ju zvážil a zobral,“ povedal.

Vojakov zaradených do aktívnych záloh môžu ozbrojené sily kedykoľvek povolať na výkon mimoriadnej služby. Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakovi motivačný príspevok 600 eur, ktorý mu bude vyplatený spätne v prípade, že absolvoval aspoň 75 percent cvičenia.

V zmysle zákona je zamestnávateľ povinný udeliť svojmu zamestnancovi pracovné voľno na vymedzené obdobie cvičenia a pri vzdialenosti nad šesť hodín aj na cestu. Za čas poskytnutého pracovného voľna patrí vojakovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Náklady refunduje zamestnávateľovi vojenský útvar.