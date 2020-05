Vojna v Smere zúri naplno. Pellegrini sa teší z podpory a Fico zúri

Ešte stále nikto nevie, kedy bude smerácky stranícky zjazd rozhodovať o novom vedení. To ale neprekáža, aby sa interná vojna nerozhorela naplno.

Pellegriniho vyhlásenie, že sa chce uchádzať o post, ktorý doteraz držal nedotknuteľný Robert Fico, naštartoval boj o pozície.

Niektoré známejšie osobnosti zo Smeru-SD sa už pomaly prikláňajú na stranu volebného lídra, svoje nechcú premeškať ani v regionálnych štruktúrach. Prvé lastovičky sú z Banskej Bystrice.

V Smere sme to ešte nezažili

Vládnutie otca-zakladateľa Roberta Fica za 21 rokov existencie Smeru doteraz nikto ani len náznakovo nespochybnil. A prečo by to aj urobil, keď z toho boli 12 rokov pri moci, ktorá mnohým čo to priniesla?

Definitívny odchod do opozície a slabé náznaky, že sa môžu znovu vrátiť na výslnie, prináša u mnohých spolubojovníkov dilemu, či netreba rýchlejšie presedlať koňa, na ktorom by sa mohli vrátiť krásne, ale zašlé, časy.

Prvý chabý pokus prebehol presne pred rokom v Košiciach. Vtedy niektorí lokálni funkcionári žiadali, aby sa Fico aj Kaliňák vzdali funkcií. Vzbura stroskotala, lebo nemala lídra. Teraz je to iné.

Podpora členstva Pellegrinimu lahodí

Vyslovenie podpory zo strany členskej základne, aj keď z jeho „vlastnej“ Banskej Bystrice, Petrovi Pellegrinimu iste lahodí. Poznáme veľa prípadov, keď si niektorí lídri priam vyžadovali masovú podporu.

Najďalej zašiel asi Vladimír Mečiar z HZDS, ktorý v 90-tych rokoch denne dostával stovky podporných listov. Údajnou masovou obľúbenosťou tak klamal nielen seba, ale aj svojich protivníkov. Teraz chce tento spôsob využiť možno práve Pellegrini.

Fico zúri a nemieni sa vzdať

Aktuálny predseda strany Robert Fico sa niekam na niekoľko dní stiahol. Hoci na tlačovkách vystupoval s hojnou dekoráciou vlastných poslancov, ani sám nevie, čo sa v ich hlavách deje. Vernosť môže byť úprimná alebo predstieraná.

Najnovšie verejné vystúpenie členov z Banskej Bystrice ho však poriadne nahnevalo. „Móda odkazovať predsedovi strany posolstvá cez médiá, a to často v rozpore s obsahom predchádzajúcej internej diskusie, je móda, ktorú nemienim rešpektovať,“ napísal Fico členom do Banskej Bystrice.

Nevyhol sa samozrejme ani liberalizmu, ktorý podľa neho presadzuje práve Peter Pellegrini. Natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru považuje za konanie poškodzujúce záujmy Smeru.

Cirkus sa začal. Prinesie nám určite veľa pekných čísel oboch aktérov.