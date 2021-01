Voľby by vyhral Hlas-SD, Matovičovo OĽaNO je v prieskume pred SaS a ĽSNS

Ak by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali v januári 2021, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 21,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre diskusnú reláciu RTVS O 5 minút 12.

Smer-SD pod 10 percentami

Agentúra prieskum uskutočnila na vzorke 1 001 respondentov od 7. do 13. januára. Na druhom mieste by skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s podporou 14,9 percenta. Tretiu najväčšiu podporu by mala strana Sloboda a Solidarita (SaS) si ziskom 11,8 percenta voličských hlasov.

Nasledovali by strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 9,2 percentami, Smer-sociálna demokracia (Smer – SD) s 8,2 percentami, Progresívne Slovensko (PS) s 6,5 percentami a Sme rodina s podporou 5,6 percenta voličov.

Za ľudí mimo parlamentu

Mimo parlamentu by ostali strany Za ľudí (4,4 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 3,7 percenta voličov, Strana maďarskej komunity (SMK) s 3,1 percentami, Dobrá voľba s 2,6 percentami, Vlasť s 2,4 percentami, Slovenská národná strana (SNS) s 1,4 percentami a Socialisti.sk s 1,2 percentami.