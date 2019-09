Voľby by vyhral Smer-SD pred progresívcami, SNS a Matovičovo OĽaNO majú rovnakú podporu

aktualizované 19. septembra, 13:59

Najviac ľudí by stále volilo Smer-SD, konkrétne 21,7 percenta. Na druhom mieste by bola koalícia strán PS/Spolu so ziskom 13,3 percenta pred stranou Marian Kotlebu ĽSNS so ziskom 10,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala od 11. do 17. septembra na vzorke 1 027 respondentov.

Tesné rozdiely na ďalších miestach

Na štvrtom mieste skončilo hnutie Borisa Kollára Sme rodina so ziskom 7,2 percenta. Piate je Kresťanskodemokratické hnutie – 6,9 percenta a za ním Slovenská národná strana (SNS) so 6,8 percenta.

Do Národnej rady SR by sa dostalo aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 6,8 percenta, tiež strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí so 6,5 percenta a Sloboda a Solidarita (SaS) so 6,4 percenta.

Most-Híd by v parlamente chýbal

Do parlamentu by sa nedostal koaličný Most-Híd (4,1 %), ani Strana maďarskej komunity so ziskom 3,3 percenta. Podľa prieskumu by neuspela ani nová strana Tomáša Druckera, ktorá získala 2,1 percenta.

Respondentom položili otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“

Voliť by išlo 74,9 percenta opýtaných, 11,3 percenta respondentov by nešlo voliť a 13,8 percenta odpovedalo „neviem“.

Politická strana % rozhodnutých voličov 95 % interval spoľahlivosti % rozhodnutých voličov september 2019 september 2019 august 2019 Smer-SD 21,7 % 18,8 – 24,6 % 21,8 % koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-OD 13,3 % 10,9 % – 15,7 % 14,0 % Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko 10,6 % 8,4 % – 12,8 % 12,1 % Sme rodina – Boris Kollár 7,2 % 5,4 % – 9,0 % 6,3 % KDH 6,9 % 5,1 % – 8,7 % 7,5 % SNS 6,8 % 5,0 % – 8,6 % 7,0 % OĽaNO 6,8 % 5,0 % – 8,6 % 6,0 % Za ľudí 6,5 % 4,7 % – 8,3 % 5,0 % SaS 6,4 % 4,6 % – 8,2 % 7,0 % Most-Híd 4,1 % 2,7 % – 5,5 % 4,7 % SMK – MKP 3,3 % 2,1 % – 4,5 % 3,4 % Dobrá voľba 2,1 % – x SZS 1,0 % – 0,9 % iná strana 3,3 % – 4,3 %

Boris Kollár nestráca

Agentúra FOCUS poznamenáva, že údaj 74,9 % nie je odhadom predpokladanej účasti na voľbách. Údaj udáva percento respondentov, ktorí zo zoznamu vybrali konkrétnu stranu. V tabuľke sú uvedené len subjekty, ktoré dosiahli preferencie 1 % a viac.

Kategória „iná strana“ zahŕňa tieto strany: KSS (0,9 %), Národná koalícia (0,4 %), DS (0,4 %), Maďarské fórum (0,3 %), KÚ (0,2 %), MKDA-MKD SZ (0,2 %), SMS (0,2 %), DOMA DOBRE (0,1 %) KDŽP (0,1 %), PD (0,1 %) SDKÚ-DS (0,1 %), ŠANCA (0,1 %), iná strana spontánne – Socialisti, Osszefogás-Spolupatričnosť (0,3 %).

Mierny vzrast preferencií hnutia Borisa Kollára Sme rodina považuje Martin Slosiarik z agentúry Focus za pohyb v rámci štatistickej chyby. „Tam je ťažké hovoriť o nejakých jednoznačných dôvodoch. Situácia Borisa Kollára je skôr pozitívna v tom, že nestráca, že sa drží okolo tej sedmičky. Ani prezidentské voľby, ani európske voľby neboli pre túto stranu pozitívnou správou. V jednom prípade prezidentský kandidát prepadol, v druhom prípade nedosiahli päťpercentnú hranicu, dá sa povedať, že neboli na žiadnej pozitívnej vlne. Čiže pre Borisa Kollára a jeho stranu je pozitívne, že sa im podarilo pokles nejakým spôsobom zastaviť,“ komentoval pre agentúru SITA Slosiarik. Pripísať to podľa neho možno aj terénnej kampani, ktorú strana robí.

Postup Za ľudí a pokles PS/Spolu

Výsledok strany Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku je podľa Slosiarika najlepší, aký táto strana v ich meraniach dosiahla, odkedy existuje. „Strana sa prehupla cez šesť percent, pravdepodobne je to výsledok toho, že sa im darí do verejnosti viac zavádzať značku. Je to výsledok komunikácie aj viditeľnosti tej strany, boli aj viac prítomní v médiách,“ zhodnotil Slosiarik.

Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-OD mala už aj lepšie výsledky, ako aktuálnych 13,3 percenta. „V prvom z našich augustových prieskumov – lebo sme robili dva – mali dokonca 14,9 %, v ďalšom 14,0 %,“ pripomenul analytik.

Mierny vzostup strany Za ľudí a mierny pokles koalície PS/Spolu možno podľa neho pripísať istej blízkosti týchto strán. Nejde síce o spojené nádoby, ale je možné, že voliči sa medzi týmito dvoma stranami prelievajú, povedal. Podotkol, že Andrej Kiska je, pokiaľ ide o stranícku politiku, tiež nováčik.

Tomáš Drucker je silnejšia značka

Na miernom poklese PS/Spolu sa mohla prejaviť aj oneskorená reakcia voličov na videá, ktoré sa objavili okolo lídra PS Michala Trubana – Truban musel vysvetľovať podozrenia z užívania drog v minulosti. Podľa Slosiarika chvíľu trvá, kým volič takéto informácie spracuje.

Dobrej voľbe Tomáša Druckera, bývalého ministra zdravotníctva z vlády Roberta Fica, a tiež krátko ministra vnútra vo vláde Petra Pellegriniho, nameral Focus iba 2,1 %. Podľa agentúry AKO mala táto strana nedávno 7,4 percenta.

Slosiarik upozorňuje, že sa tu presne prejavil rozdiel medzi tým, či sa v prieskume pýtajú iba na Dobrú voľbu, ako to urobil Focus, alebo spoja stranu s menom Tomáša Druckera, ako to urobilo AKO. Podľa Slosiarika sa ukazuje, že Tomáš Drucker je zatiaľ silnejšia značka ako Dobrá voľba a pre jej zviditeľnenie bude ešte musieť niečo urobiť.