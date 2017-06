Voľby v banskobystrickej župe by vyhral Kotleba pred Lunterom a Klusom

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby predsedu VÚC v Banskobystrickom samosprávnom kraji konali tento víkend, vyhral by ich súčasný predseda Marian Kotleba so ziskom 25,9 percenta hlasov.

Na druhom mieste by skončil Ján Lunter s 20 percentami, tretí by bol kandidát strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus (16,6 %) a na štvrtom mieste by skončil Stanislav Mičev (12,9 %). Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robili na objednávku Luntera.

Prieskum robili od 6. do 15. júna na vzorke 1003 opýtaných, reprezentujúcich populáciu Banskobystrického kraja. Respondentov sa pýtali: „V prípade, ak by sa voľby predsedu VÚC, teda župana, konali tento víkend a kandidovali by nasledujúci kandidáti, ktorého z nich by ste volili?“ Agentúre SITA výsledky prieskumu poskytol Martin Slosiarik.

Podľa prieskumu by Martin Juhaniak získal podporu 10,4 percenta, Ivan Saktor 6,6 percenta, Milan Urbáni 4,8 percenta a Igor Kašper 2,8 percenta hlasov respondentov. Voliť by nešlo 10,1 percenta opýtaných, 32,2 percenta odpovedalo „neviem“.