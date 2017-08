Siahol som až na dno síl, tvrdí bronzový dvojstovkár Volko

TCHAJ-PEJ 26. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko obsadil vo finále behu na 200 metrov na 29. svetovej univerziáde v Tchaj-peji na Taiwane skvelé 3. miesto časom 20,99 sekundy. Pre slovenskú výpravu to bola prvá medaila na tomto prestížnom podujatí najlepších svetových športovcov-vysokoškolákov.

Finále, ktoré sa bežalo v extrémnom protivetre 3,8 m/s, vyhral Francúz Jeffery John za 20,93 sekundy pred Jamesom Lindem z Kanady (20,96), o stotinku štvrtý za Volkom finišoval najväčší favorit Juhoafričan Titi (21,00). Záverečný boj o medaily bol nesmierne vyrovnaný, šprintéri na 2. až 7. mieste sa zmestili do 11 stotín. Volko si po bronzovú medailu dobehol výborným záverom, keď v posledných metroch súperov prevalcoval.

Siahol až na úplne dno

„Ani neviem, kde som v sebe našiel ešte toľko síl. Siahol som tentoraz až na úplné dno. Táto medaila je pre mňa nečakaná, lebo pred finále som tipoval, že budem šiesty, nanajvýš piaty,“ priznal úprimne zverenec Nade Bendovej a Róberta Kresťanka.

Dvadsaťročný Volko, pre ktorého je SU 2017 už tretí vrchol v letnej sezóne po ME do 23 rokov v Bydgoszczi a MS v Londýne, bol v Tchaj-peji už piaty vo finále behu na 100 m. Pre Volka je univerziádny bronz už štvrtý cenný kov v tomto roku na vrcholnom podujatí. Predtým na halových ME v Belehrade bral v marci na 60 m striebro, na júlových ME do 23 rokov Bydgoszczi zlato na 200 a striebro na 100 m.

Bez problémov do finále

Študent FIIT STU v Bratislave Volko bez problémov postúpil do finále , keď v II. semifinále skončil druhý (20,82) za Aldemirom da Silvom (20,74), no Brazílčana neskôr diskvalifikovali. Ďalší Slovák Šimon Bujna skončil v I. semifinále siedmy za 21,46, o 16-stotinové zlepšenie osobného maxima ho však obral vietor nad povolené 2 m/s. Najrýchlejší v semifinále bol Ncincilili Titi z Juhoafrickej republiky (20,74), Volko dosiahol celkovo štvrtý výkon a Bujna sedemnásty.

Slovensko v ére samostatnosti od roku 1993 získalo na jednotlivých SU dovedna už 46 medailí, z n ich 8 zlatých, 15 strieborných a Volkovou zásluhou už 23 bronzových. Atléti si vybojovali doteraz 8 cenných kovov (1 – 5 – 2): zlato Martin Kučera na 400 m prekážok (Kazaň 2013), striebro Dana Velďáková v trojskoku (Bangkok 2007), kladivári Martina Hrašnová (Belehrad 2009) a Marcel Lomnický (Šen-čen 2011 a Kazaň 2013), osemstovkár Jozef Repčík (Kazaň 2013) a bronz získali guliar Milan Haborák (Peking 2001) i Ján Volko na 200 m (Tchaj-pej 2017).