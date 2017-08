Volko bol na Svetovej univerziáde tri stotiny od bronzu, dobre si počína Hečková

TCHAJ-PEJ 24. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko (BK HNTN Bratislava) obsadil vo finále v behu na 100 m na 29. svetovej univerziáde v Tchaj-peji na Taiwane solídne 5. miesto časom 10,30 sekundy.

Piata priečka Jána Volka je doposiaľ najlepšie umiestenie slovenskej výpravy, doteraz ním bola deviata pozícia športovej gymnastky Barbory Mokošovej v štvorboji.

Za bronzovým Američanom Cameronom Burrellom s osobným rekordom 9,93, ktorý je syn bývalého svetového rekordéra Leroya Burrella, zaostal iba o tri stotinky. Vo veľmi vyrovnanom finále sa prvá šestica šprintérov zmestila do jedinej desatiny sekundy.

Zlato si prekvapujúco vybojoval Jang Čchun-chan z Taiwanu (10,22) pred hlavným favoritom, Juhoafričanom Rotom (10,24), ktorý dosiahol v semifinále najlepší čas zo všetkých (10,18).

Prevýšil svoje predpoklady

Volko, zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko o jednu priečku prevýšil “papierové“ predpoklady, keďže z osmičky finalistov mal šiesty najlepší osobný rekord aj sezónne maximum.

Dvadsaťročný študent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pre ktorého je SU 2017 už tretí vrchol v letnej sezóne po ME do 23 rokov v Bydgoszczi a MS v Londýne, bol jediný Európan vo finále stovky.

Do finále postúpil Volko postúpil zásluhou 2. miesta v II. semifinále časom 10,28, keď skončil za Rotom (10,18) a pred Jamajčanom Traceym (10,29) a Collinsom z USA (10,31).

Najdlhší hod v prvom pokuse

Tomáš Kružliak obsadil vo finále súťaže kladivárov 11. miesto výkonom 66,60 m, čo bolo o 16 cm viac ako v stredajšej kvalifikácii. Dvadsaťpäťročný odchovanec nitrianskej atletiky dosiahol svoj najdlhší hod v prvom pokuse, potom sa už nezlepšil – v druhom mu namerali 66,19 a v treťom 65,84 m.

Na postup do užšieho 8-členného finále bolo potrebných 69,62 m. V I. semifinále behu žien na 100 m mala obrovskú smolu najrýchlejšia Slovenka Alexandra Bezeková. Skončila 5. časom 11,60 (vietor 0,0 m/s), pričom postup do finále jej ušiel len veľmi tesne.

Zverenka Rastislava Miška, ktorá v Tchaj-peji obhajovala na stovke ôsmu priečku z Kwangdžu 2015, totiž dosiahla na stotiny navlas rovnaký čas ako štvrtá a posledná postupujúca Švajčiarka Del Ponteová. Na tisíciny však bola horšia… Bezekovej patril v semifinále celkovo šiesty najlepší výkon, druhý beh však negatívne ovplyvnil protivietor 1,9 m/s. Celkovo ju klasifikovali na 9. priečke.

Stop pre Denisa Danáča

Kladivárka Veronika Kaňuchová do sobotného finále, keď v kvalifikácii dosiahla 60,45 m a hneď v prvom pokuse splnila limit 59,00 m. V dueli o medaily bude hádzať až 14 z 23 pretekárok z kvalifikácie.

Semifinále mužskej štvorstovky znamenalo stop pre Denisa Danáča, ktorý v II. behu skončil siedmy časom 47,82 sekundy a celkovo 23. Ak by zopakoval výkon zo stredajších rozbehov (47,50), stačilo by to na 18. priečku.

V rozbehoch na 400 m prekážok žien, z ktorých sa postupovalo priamo do finále, obsadila Daniela Ledecká v II. behu 5. a celkovo 13. miesto časom 59,69 sekundy. Do bojov o medaily postupovali z každého zo štyroch behov víťazky plus štyri najlepšie prekážkarky s časmi. Posledný postupový výkon bol 58,74.

Klobučník obsadil až 35. miesto

V rozbehoch na 400 m prekážok sa predstavil Jakub Bottlík, v V. behu skončil šiesty časom 52,57 sekundy, keď len o 29 stotín zaostal za svojím osobným rekordom. Do semifinále sa však neklasifikoval, na postup s časom (priamo išli ďalej len prví traja) potreboval výkon 52,22.

Z trojice slovenských plavcov vo štvrtok ani jeden nepostúpil z rozplavieb. Tomáš Klobučník obsadil na 50 m prsia v konkurencii 66 pretekárov 35. miesto časom 28,80 sekundy. Na postup do semifinálovej šestnástky bolo potrebných 28,24 s.

Vladimír Štefánik skončil na 100 m motýlik spomedzi 70 plavcov 50. výkonom 55,84, na semifinále bolo potrebné zaplávať 53,40. Barbara Bartovičová dosiahla na 50 m znak čas 32,81 sekundy a klasifikovali ju na 38. mieste zo 46 štartujúcich. Posledný postupový čas do semifinále bol 29,29.

Golfistka Hečková je zatiaľ štvrtá

V miešanej štvorhre v tenise si slovenský pár Ivan Košec Simona Parajová v 2. kole hladko poradil s filipínskou dvojicou Sabas – Capadociová 6:2, 6:0. Úspešní boli aj stolní tenisti: Jakub Figeľ s Pavlom Megom po voľnom žrebe v 1. kole vyhrali v druhom po veľkom boji nad austrálskym párom HU, Townsend 3:2 (-8, 6, -6, 7, 7).

Boris Lieskovský zdolal v 1. kole súťaže mužov do 74 kg v taekwonde Pradeepa Dahiyu z Indie 21:11, no v druhom – o postup do štvrťfinále – podľahol Austrálčanovi Jackovi Martonovi 6:9.

Výborne si zatiaľ v súťaži žien v golfe počína Natália Hečková, ktorá je po 1. kole (zo štyroch) zatiaľ štvrtá (71, -1). V súťaži golfistov je Michal Brezovský po úvodnom kole priebežne 32. (74, +2).