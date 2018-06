Volko nestačil na silnú konkurenciu v Madride, dosiahol však svoj druhý najlepší sezónny výkon

MADRID 22. júna (WebNoviny.sk) – Najrýchlejší Slovák Ján Volko si dobre počínal na piatkovom medzinárodnom atletickom mítingu IAAF World Challenge v Madride. V silnej konkurencii sa prebojoval do finále behu na 100 metrov a v ňom skončil siedmy za 10,21 sekundy (vietor +0,2 m/s).

Za svojím tohtosezónnym maximom z finále Odložilovho memoriálu v Prahe zaostal iba o jedinú stotinku sekundy. Dosiahol však svoj šiesty najrýchlejší čas na 100 m v kariére. Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Víťazný Ping-tchien Su z Číny vyrovnal Ogunodeho ázijský rekord časom 9,91 sekundy a takisto aj svetový výkon roka Brita Hughesa. Druhý v cieli, ešte len 20-ročný Filippo Tortu dosiahol skvelých 9,99 sekundy a z listiny talianskych rekordov vymazal čas 10,01 legendárneho Pietra Menneu zo 4. 9. 1979 dosiahnutý vo vysokej nadmorskej výške v México City.

Tretí vo finále finišoval Akani Simbine z JAR za 10,01, ktorý však v rozbehu dosiahol 9,98. Ďalšie tri priečky pred Volkom obsadili Brazílčan De Oliveira (10,06), Juhoafričan Bruintjies (10,11) a Quinonez z Ekvádoru (10,19).

V II. rozbehu finišoval Volko piaty za 10,24 (vietor -0,1 m/s), no aj keď nepostúpil priamo (kľúč prví traja plus dvaja s časmi) do finále sa dostal vďaka svojmu výkonu. Vytlačil z neho napríklad Juhoafričana Thanda Rota (os. rekord 9,95, v Madride až 10,40), strieborného na stovke zo Svetovej univerziády 2017 na Taiwane.

Vyhral Tortu (10,04) pred Ping-tchien Su (10,04), Bruintjiesom (10,11) a Quinonezom (10,23). Volko, zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko, bežal v Madride svoju deviatu a desiatu stovku v sezóne.