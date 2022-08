Volko vníma umiestnenie na ME ako jeden z najkrajších momentov kariéry, na dvojstovke chce predviesť dobrý výkon

Slovenský šprintér Ján Volko zaostal len o tri stotiny sekundy za bronzovou medailou na majstrovstvách Európy v atletike, ktoré sú súčasťou Európskych šampionátov v nemeckom Mníchove.

V utorňajšom večernom finále na 100 m obsadil štvrté miesto výkonom 10,16 s, ktorý bol práve o tri stotiny horší ako ten, ktorý stačil na bronz a ktorým v semifinále vyrovnal svoj vlastný slovenský rekord. Dvadsaťpäťročný bratislavský rodák považuje tento výsledok za rovnocenný s titulom halového majstra Európy z roku 2019.

Medaila nebola ďaleko

„Už z postupu do semifinále som sa tešil, lebo som si splnil cieľ, s ktorým som na ME cestoval – bežať aspoň raz v semifinále. Dosiahol som kvalitný čas 10,22 a aj na môj bežecký prejav sa dalo pozerať. Po rozbehu zo mňa ako keby spadol desaťkilový batoh plný otáznikov a neistoty, ktorý som so sebou ťahal. Štvrté miesto je naozaj úžasné. Tri stotinky nie sú veľa, ale nesmútim. Vôbec ma netrápi, že som štvrtý a aj z tohto umiestenia sa teším ako sa len najviac dá. Som maximálne spokojný. Medaila nebola ďaleko, ale dnes (17. augusta pozn. redakcie) to jednoducho malo byť takto. Štvrté miesto však beriem všetkými desiatimi,“ uviedol Volko podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Najlepší slovenský šprintér prirovnal svoje 4. miesto na „stovke“ z ME v Mníchove k titulu halového majstra Európy spred troch rokov: „Tento výsledok som dosiahol v najsilnejšej možnej európskej konkurencii a pod holým nebom. Niektorí vravia, že v hale je menej pretekárov, keďže viacerí zimnú sezónu vynechávajú, ale v posledných rokoch išla aj úroveň výkonov na šampionátoch pod strechou neskutočne nahor. Lenže toto štvrté miesto v ostro sledovanej stovke, kde sa šprintéri bielej pleti presadzujú ťažko, je jeden z najkrajších momentov mojej kariéry. Vyrovná sa aj halovému zlatu na šesťdesiatke z Glasgowa 2019.“

Na štarte s čistou hlavou

Volko nečakal, že sa mu podarí dosiahnuť taký dobrý čas. „Veril a dúfal som, že mám formu na čas pod 10,20 v semifinále, ale 10,13? To bol malý šok. Keď som po svojom behu čakal na výsledok tretieho semifinále, v ktorom sa rozhodovalo, či pôjdem ďalej alebo nie, vravel som si, že ak aj do finále nepostúpim, 10,13 je úžasný výsledok. Postúpil som a skvelý semifinálový čas som ešte skrášlil skvelým umiestením. Mal som v hlave skôr postup do semifinále a nejaké dobré umiestenie. Veril som však, že po výborných tréningoch, ktoré som absolvoval, môžem bežať pod 10,20. Vyšlo to a je to úžasné,“ povedal držiteľ medailového kompletu v behu na 60 m z halových ME.

Prvý Slovák vo finále šprintu na 100 alebo 200 m na šampionáte pod holým nebom si myslí, že by sa mu v Mníchove mohlo dariť aj na „dvojstovke“ .“To naozaj nedokážem predpovedať, lebo dvojstovka je špecifická. To nie je tak, že teraz čas zo stovky vynásobíme dvoma. V stredu si trochu oddýchnem a verím, že vo štvrtok predvediem v rozbehu opäť kvalitný výkon. Podobne ako pred stovkou, nemám veľké očakávania a to je možno dobré. Na štart sa postavím s čistou hlavou, keďže predšampionátový cieľ som už na 100 m splnil na dvesto percent. Myslím si však, že je v mojich silách znova predviesť dobrý výkon.“