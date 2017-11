Volkswagen chce na vývoj elektromobilov a iných technológií vynaložiť desiatky miliárd eur

BERLÍN 19. novembra (WebNoviny.sk) – Nemecká automobilka Volkswagen (VW) plánuje v najbližších piatich rokoch vynaložiť viac ako 34 mld. eur na vývoj elektrických a samoriadených áut a iných nových technológií.

Výrobca áut o tom informoval po tom, ako jeho dozorná rada prediskutovala plány firmy na obdobie rokov 2018 až 2022. Volkswagen uviedol, že väčšina týchto financií bude smerovať do výroby elektrických a hybridných verzií všetkých jeho značiek.

Volkswagen ešte v septembri zverejnil svoj dlhodobý plán výroby elektrických áut a uviedol, že do roku 2025 uvedie 80 verzií elektrických vozidiel. Do roku 2030 automobilka plánuje ponúkať aspoň jednu elektrickú verziu každého zo svojich približne 300 modelov. Do skupiny VW patria Audi, Porsche, Seat a Škoda a tiež hlavná značka Volkswagen.