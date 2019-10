Volkswagen rozhodne, či sa nové Passaty budú vyrábať v Turecku alebo v Bratislave

Bratislavský závod automobilky Volkswagen môže dostať výrobu novej generácie tradičných Passatov. Tvrdí to portál Automotive News Europe s odvolaním sa na nemenované zdroje jeho sesterského magazínu Automobilwoche. Slovensko by tak mohlo novú výrobu Passatov dostať namiesto plánovaného nového závodu automobilky v Turecku.

Stupňujúca medzinárodná kritika

Diskusia v rámci koncernu Volkswagen k tejto téme by mala prebehnúť v najbližších dňoch. Už tento týždeň sa má totiž stretnúť dozorná rada spoločnosti, ktorá by mala rozhodovať aj o tom, či pokračovať v plánovanej 1,3-miliardovej investícii do nového závodu v Turecku.

Automobilka totiž tento projekt pozastavila počas stupňujúcej sa medzinárodnej kritiky v súvislosti s tureckými vojenskými operáciami v Sýrii.

Fabrika v Bratislave zverejnené informácie komentovať nechce. „Ide o špekulácie, ktoré nekomentujeme. Faktom zostáva, že bratislavský závod Volkswagen Slovakia sa uchádza o výrobu nových modelov, aby si zabezpečil produktové portfólio do budúcnosti. O pridelení novej výroby doteraz nebolo rozhodnuté,“ uviedol pre agentúru SITA Radovan Klein z komunikačného oddelenia automobilky.

Kapacity na výrobu sa uvoľnia

Ďalšie odďaľovanie riešenia budúcej výroby Passatov je však podľa zdrojov portálu problematické. Volkswagen chcel totiž novú fabriku sprevádzkovať už od októbra 2022, dokedy sa súčasná produkčná fabrika Passatov v nemeckom Emdene transformuje na výrobcu plne elektrických automobilov. Práve preto je podľa zdrojov Automobilwoche, jednou z možností, o ktorej sa v rámci Volkswagenu diskutuje, aj presunutie výroby Passatov práve do veľkej fabriky koncernu v Bratislave.

Tomuto kroku pritom nahráva viacero faktov. Okrem iného ten, že sa v Bratislave očakáva postupný pokles výroby miniautomobilov Volkswagen Up, Seat Mii a Škoda Citigo, čo súvisí s celkovým poklesom tohto segmentu.

Tým sa podľa portálu budú v Bratislave zároveň uvoľňovať kapacity pre novú výrobu. Volkswagen navyše už podľa Automobilwoche rozhodol o presunutí časti výroby SUV Škody Karoq práve do Bratislavy. Pôvodný plán koncernu pritom zvažoval využiť na odľahčenie výroby tejto Škody v domácom Česku práve novú fabriku v Turecku.

Proti je aj Stephan Weil

Proti umiestneniu nového závodu do Turecka sa okrem toho vyslovil aj predseda vlády spolkovej republiky Dolné Sasko Stephan Weil. Dolné Sasko, ktoré je domácou spolkovou republikou Volkswagenu, je pritom dôležitým hlasom v rámci automobilky, keďže drží 20 % na jej hlasovacích právach.

Pôvodný plán nemeckej automobilky bolo vybudovanie novej fabriky v meste Manisa nachádzajúceho sa 40 kilometrov severovýchodne od mesta Izmir na tureckom západnom pobreží. V závode sa plánovala výroba novej generácie Passatu a takisto jeho sesterského modelu, Škody Superb, s maximálnou ročnou kapacitou výroby 300 tisíc vozidiel.

Vzhľadom na vývoj situácie však svoje nádeje oživujú aj ďalšie krajiny, ako Bulharsko, Rumunsko a Srbsko, ktoré dúfajú, že Volkswagen sa vráti k svojmu predošlému zoznamu lokalít, na ktorých boli zastúpené krajiny Balkánu aj Severnej Afriky.