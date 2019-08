Vondroušová sa odhlásila z US Open, do hry ju nepustí zranenie ľavého zápästia

Finalistka tohtoročného tenisového turnaja Roland Garros v Paríži, Češka Markéta Vondroušová, sa nepredstaví na štvrtom grandslamovom podujatí sezóny US Open v New Yorku. Dvadsaťročnú rodáčku zo Sokolova nepustí do hry zranenie ľavého zápästia.

„Nechcem zopakovať chybu z vlaňajška a radšej obetujem US Open, aj keď to bolo nesmierne ťažké rozhodnutie. Vrátim sa až vtedy, keď budem môcť hrať bez obmedzení a naplno,“ cituje Vondroušovej slová web českej televíznej stanice Nova.

Problémy Vondroušovej spôsobilo preťaženie spomenutého zápästia v priebehu antukovej sezóny. Po prechode na trávnatý povrch sa zápal prejavil naplno.

Americká tenisová asociácia už uviedla, že namiesto momentálne 17. hráčky „singlového“ rebríčka WTA si v „pavúku“ dvojhry na US Open zahrá buď niektorá tenistka z kvalifikácie alebo tzv. lucky loser.