Od začiatku marca sa majú zmierniť podmienky skladovania mäsa, bezpečnosť potravín sa tým nezmení

Od začiatku marca tohto roka by sa mali zmierniť podmienky skladovania mäsa. Teplota pri manipulácii a umiestňovaní mäsových výrobkov na trh sa má zvýšiť zo 4 stupňov Celzia na 7 stupňov Celzia pri mäkkých mäsových výrobkoch, varených mäsových výrobkoch, pečených mäsových výrobkoch a mäsových polokonzervách. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o mäsových výrobkoch, ktorý ministerstvo pôdohospodárstva predložilo do pripomienkového konania.

Miernejšie zahraničné normy

„Prijatie tejto zmeny je opodstatnené, nakoľko slovenskí výrobcovia mäsových výrobkov sú v nevýhode oproti zahraničným výrobcom,“ uviedlo ministerstvo. Podobné legislatívne zmeny podľa rezortu už prijali aj v okolitých členských štátoch Európskej únie. Navrhované nastavenie teplotných podmienok pri manipulácii a umiestňovaní na trh daných kategórií mäsových výrobkov vyplýva z výsledkov prieskumu trhu, v ktorom sa sledovali výrobcom definované podmienky skladovania dotknutých mäsových výrobkov.

„Tieto parametre boli sledované u zahraničných výrobkov umiestňovaných na slovenskom trhu, ako aj na trhu v zahraničí,“ tvrdí ministerstvo.

Bezpečnosť ostáva rovnaká

Pri manipulácii a uvádzaní chladených mäsových výrobkov na trh bude prípustné krátkodobé zvýšenie teploty najviac o dva stupne Celzia na povrchu. „Podmienky na bezpečnosť potravín a ochranu zdravia týmto ustanovením nie sú dotknuté, nakoľko sa ustanovuje iba možnosť zvýšenia teploty na povrchu, ale nie v jadre chladeného mäsového výrobku,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.

Krátkodobý časový úsek znamená nevyhnutný čas, počas ktorého sa manipuluje s chladenými mäsovými výrobkami, napríklad pri naložení a vyložení z dopravného prostriedku, zo skladu. „Táto požiadavka vyplynula z konzultácií so Slovenským zväzom spracovateľov mäsa a dôvodom je, že predovšetkým v letných mesiacoch sa môže krátkodobo zvýšiť povrchová teplota týchto výrobkov,“ dodal rezort.