Vyššie ceny chleba a pečiva alebo zatvorenie prevádzok. Pekári nemajú inú možnosť a sú šokovaní, že štát nič nerobí

Štát pri záchrane slovenských podnikateľov zlyháva. Ceny chleba a pečiva sa budú aj naďalej zvyšovať. Slovenskí pekári sú šokovaní z toho, ako štát nič nerobí pri ochrane svojich podnikateľov. Vláda každý týždeň pravidelne sľubuje, že na ďalšom rokovaní, prípadne po rokovaní na úrovni EÚ, predstavia záchranné mechanizmy.

O podpore však podnikatelia stále nič nevedia. Pekári musia pristúpiť k zvýšeniu odbytových cien a iní zatvárať svoje prevádzky. Preto sa včera stretli s predsedom NR SR Borisom Kollárom.

Opatrenia na záchranu sú nevyhnutné

Na stretnutí predstavitelia zväzu situáciu v pekárstve, cukrárstve a cestovinárstve vysvetlili predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi. Pekári nie sú schopní určovať cenotvorbu svojich výrobkov. Okrem nárastu cien energií totiž neočakávane narástla cena cukru a droždia, ktorých je v EÚ nedostatok.

Odbytové ceny chleba či pečiva nie je možné udržať na viac ako mesiac a aj to nepokryje ani výrobné náklady. Navrhované opatrenia napriek opakovanej snahe pekárov, cukrárov a cestovinárov neboli zo strany agrorezortu podrobené ani len konštruktívnej diskusii. Sektor, ktorý je zaradený medzi kritickú infraštruktúru, považuje za nevyhnutné, aby boli prijaté opatrenia na jeho záchranu.

Vláda nespravila pre podniky nič

„Vláda pri záchrane podnikateľského sektora pred najväčšou krízou v histórii Slovenska absolútne zlyháva. Podnikateľský sektor stále nevie s akou a či vôbec nejakou pomocou môže počítať a to už je takmer polovica októbra. Kým ostatné štáty EÚ konajú, slovenská vláda nespravila pre podniky absolútne nič. Na náš sektor to má katastrofálne dopady. Počet zatvorených pekární a cukrární vzrastá každý týždeň. Reťazce si obchodné prirážky na pultových cenách neznižujú a my nemáme inú možnosť ako nárast vstupov premietnuť do odbytových cien, inak by sme skrachovali. Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári však nechcú zvyšovať ceny, pretože už teraz cítime znižujúcu sa kúpyschopnosť obyvateľov,“ povedal predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.

Hrozí aj prepúšťanie zamestnancov

Agrorezort a vláda rezignovali podľa zväzu na aktivity na podporu predaja slovenských výrobkov na pultoch obchodov. Absencia podpory štátu je pritom tak katastrofálna, že odbytové ceny pekárskych výrobkov budú musieť vzrásť podľa prieskumu medzi členmi zväzu v najbližšom období o približne 25 až 30 percent.

„Ak však bude štát stále impotentný a rast výrobných nákladov bude pokračovať, aj tí čo zvládnu nezatvoriť prevádzky, budú musieť pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov. A ako dôvod zrejme uvedú neschopnosť konkrétnych ministrov podporiť sektor, ktorý zamestnáva najviac ľudí v slovenskom potravinárstve,“ dodal Lapšanský.