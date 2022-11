SaS navrhuje zmeny v oblasti výroby a predaja potravín, chce zjednodušiť podnikateľské prostredie

Od polovice marca budúceho roka by sa malo zavádzať niekoľko menších zmien, a to zjednodušenie a zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti výroby a predaja potravín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jarmila Halgašová.

Odpadáva povinnosť

Konkrétne pôjde o spresnenie právnej úpravy bezodplatného prevodu tak, aby bolo nepochybné, že povinnosť sa týka len prevádzkarní prevádzkovateľa s predajnou plochou väčšou ako 400 metrov štvorcových a potravín, ktoré sú umiestnené na trhu v tejto prevádzkarni.

Vypadáva povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov monitorovať inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín a vypadávajú aj niektoré povinnosti vo vzťahu k skladovaniu a k preprave potravín.

Nová skutková podstata

Zavádza sa nová skutková podstata správneho deliktu nesplnenia oznamovacej povinnosti a nový inštitút upustenia od uloženia pokuty.

Na záver sa znižuje horná hranica pokút za priestupky na úseku úradných kontrol potravín z 2-tisíc eur a 4-tisíc eur pri opakovanom porušení povinnosti na tisíc eur a 2-tisíc eur pri opakovanom porušení povinnosti.