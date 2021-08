Situácia s nedostatkom polovodičov je napätá, slovenským automobilkám nepomohli ani celozávodné dovolenky

Situácia s nedostatkom polovodičových komponentov je aj naďalej napätá. Pre agentúru SITA to potvrdil generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.

„Závisí to vždy od automobilky a konkrétneho modelu, no vo všeobecnosti sa dá povedať, že nepomohli ani dovolenky, kedy sa očakávalo, že by sa mohli naakumulovať isté zásoby,” priblížil aktuálny stav Pribula. Zároveň sa domnieva, že situácia sa aspoň v prvej polovici roku 2022 nebude výrazne líšiť od tej, aká je teraz.

Nedostatok komponentov komplikuje výrobu slovenských automobiliek už niekoľko mesiacov. Volkswagen Slovakia bol napríklad nútený prerušiť po celozávodnej dovolenke výrobu SUV vozidiel. Linky aktuálne stoja od 16. do 18. augusta.

Obmedzenie sa čiastočne dotklo aj výroby malých mestských áut. Ďalšie prerušenie výroby SUV áut už ohlásila automobilka na budúci týždeň. Trnavský Stellantis obmedzuje svoju produkciu opakovane, tieto dni ale vyrába v štandardnom režime. Nedostatok čipov ovplyvnil aj chod žilinskej automobilky Kia a nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover.