Slovensko by sa mohlo stať batériovou veľmocou, myslí si Šefčovič a verí v úspech

Slovensko by sa mohlo stať batériovou veľmocou. Myslia si to podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

„Ja dúfam, že pôjdeme spoločne po tej európskej línii. Očakávame, že v roku 2025 by sme mali byť sebestační (Európska únia – poz. red.) vo výrobe batérií. Mali by sme ročne vyrábať batérie pre šesť až osem miliónov áut v Európe. Dúfam, že Slovensko bude súčasťou tohto úsilia. Považujem to za absolútne kľúčové a strategické pre náš automobilový priemysel,“ povedal na konferencii v rámci EXPO 2020 v Dubaji Šefčovič.

Veria v úspech Slovenska

Podpredseda Európskej komisie je presvedčený, že Slovensko v konkurencii trhu s batériami uspeje.

„Tých batérii bude potreba tak veľa. Slovensko vyrába viac ako milión áut ročne. Myslím si, že by bolo prirodzeným rozhodnutím automobiliek, aby sa aj tento vysokokvalitný nový segment vyrábal aj na Slovensku,“ podotkol Šefčovič.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek je presvedčený, že na trhu s batériami nebude Slovensko znova len akousi výrobnou halou.

„Pre nás je dôležité, aby sa Slovensko stalo veľmocou v oblasti vývoja a výskumu batérií. Nechceme byť len nejakou manufaktúrou pre iné firmy, ktoré prichádzajú zo zahraničia,“ povedal novinárom na konferencii Galek.

Výučba “batériových“ špecialistov

Podľa eurokomisára Šefčoviča bude pre celú Európu výzvou zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre trh s batériami.

„Priemysel bije na poplach, že už v roku 2025 budeme potrebovať viac ako 800 tisíc špecialistov, ktorí budú v týchto giga fabrikách pracovať. My sme prišli so špeciálnou akadémiou pre Európsku batériovú alianciu. Projekt akadémie pre prípravu pracovníkov pre batériový priemysel by sme mali vytvoriť aj na Slovensku. Verím tomu, že naše univerzity by vedeli takýchto expertov zaškoliť,“ konštatoval Šefčovič, podľa ktorého je Európska komisia pripravená slovenským univerzitám pomôcť s know how v oblasti výučby budúcich “batériových“ špecialistov.

Pracovných síl máme dostatok

Galek je presvedčený, že pre vedu a výskum v oblasti batérií má Slovensko dostatok pracovných síl. Horšie to bude s pracovníkmi v samotných batériových fabrikách.

„Stále sa však na Slovensku nachádzajú regióny, kde sa tie pracovné sily nájdu,“ doplnil Galek.

Batérie pre elektromobily sú podľa Galeka len jednou časťou celého trhu.

„Máme na Slovensku momentálne štyri investičné projekty, v rámci ktorých sa budú rozvíjať batérie dôležité aj pre flexibilitu sietí. Pretože práve náročnosť na tú kapacitu sietí, na tú prepravu a na to nabíjanie budú batérie hrať dôležitú úlohu. V rámci legislatívy sa snažíme zvýšiť atraktivitu batérií pre investorov,“ konštatoval Galek s tým, že štát je pripravený podporiť najmä vedu a výskum batérií.

Slovensko sa vybralo inou cestou

Generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti ministerstva hospodárstva Tomáš Kakula je presvedčený, že Slovensko má najlepšie predpoklady pre trh s batériami. „Máme na to predpoklady aj z hľadiska štruktúry nášho priemyslu aj z hľadiska našej polohy v rámci Európy. Som presvedčený, že na to máme predpoklady aj z hľadiska ľudského kapitálu,“ povedal novinárom na konferencii Kakula.

Slovensko podľa neho ide v oblasti trhu s batériami inou cestou, ako okolité krajiny. Tie sa sústreďujú najmä na investorov z Ázie.

„Na Slovensku máme firmu, ktorá má vlastný vývoj batérií. Tie by mali byť konkurencieschopnejšie, aké vyrábajú spomínaní ázijskí konkurenti,“ uzavrel Kakula, ktorý taktiež podporuje poskytovanie investičných stimulov pre investorov v oblasti výskumu a vývoja batérií.