U.S. Steel šetrí, kde sa dá. Odborári sa dohodli s vedením na skrátení pracovného času do konca roka

Výbor Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice sa dohodol s vedením U. S. Steel Košice (USSK) na skrátení pracovného času do konca roka.

Zamestnancom bude patriť náhrada mzdy, kedy im nebude prideľovaná práca, vo výške 60 percent z priemerného zárobku v zmysle Zákonníka práce. Odborári o tom informovali na svojej webovej stránke.

Firma podľa odborárov prechádza postupne tvrdými úspornými opatreniami už od 3. kvartálu 2022, a preto sa rozhodol výbor Rady odborov schváliť dohodu s vedením USSK. Skrátenie pracovného času od 15. novembra do 31. decembra sa v plnom rozsahu týka aj riadiacich zamestnancov, vrátane viceprezidentov, generálnych manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení jednotlivých útvarov spoločnosti.

„Môžem potvrdiť, že sme sa s odborármi dohodli na skrátenom pracovnom čase na obdobie do konca tohto roka. Máme totiž prevádzky, ktoré by za súčasných podmienok vyrábali stratu. Náklady na suroviny a hlavne na energie extrémne stúpli a naopak ceny oceliarskych produktov zásadne klesli. Šetríme preto na každom možnom mieste a projekte tak, aby sme toto zložité obdobie prekonali. O podmienkach a konkrétnych pracoviskách budeme informovať v prvom rade našich zamestnancov, ktorých sa to týka,“ uviedol hovorca USSK Ján Bača.