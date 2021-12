Viaceré priemyselné odvetvia čelia negatívnym dopadom pandémie, postihnutý je najmä automobilový sektor

Európa nutne potrebuje transformovať a diverzifikovať dodávateľské reťazce. Ako konštatuje štúdia globálnej poradenskej spoločnosti BDO, pandémia Covid 19 priniesla problémy viacerým priemyselným odvetviam, realitou bolo množstvo výpadkov či zastavení výroby.

Dôvodom boli problémy v dodávateľských reťazcoch európskych spoločností, ktoré sú silne naviazané na dodávky z tretích krajín. Prerušovanie produkcie sa pritom výrazne dotklo aj slovenských fabrík, straty počítajú na úrovni stoviek miliónov eur.

Automobilky sú závislé od ázijských krajín

Postihnutý bol najmä automobilový priemysel, ktorý je značne napojený na dodávky z ázijských krajín.

„Je to reťazec, kde keď vypadne jedno ohnivko, tak sa celý zastaví. V automobilovom priemysle prakticky neexistuje skladovanie, všetko, čo sa dovezie, ide ihneď do spotreby, takže firmy nemajú pre prípad výpadku dodávok vytvorené zásoby. Výpadky, či už to bolo u dodávok od európskych dodávateľov alebo mimo Európy, nie sú nahraditeľné,“ uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.

Zníženie výkonu dva roky

Závislosť podnikateľov na dodávkach z tretích krajín sa stáva stále viac významným rizikovým faktorom stability spoločností. Zo štúdie vyplynulo, že aktuálne prerušenia dodávateľského reťazca spôsobujú v priemere až 107-percentný pokles ziskovosti a zníženie výkonu podnikov po dobu dvoch rokov.

„Spoločnosti sú nútené zapracovať do svojich dodávateľských reťazcov záložné, respektíve paralelné zdroje subdodávateľov, a zároveň započítať do svojej cenotvorby zvýšenú mieru rizika,“ objasnil managing partner BDO Peter Gunda.

Transformácia celého priemyslu

Ako však upozornil tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Matin Hošták, nie všetky dodávky z Ázie vieme nahradiť.

„Či už hovoríme o nerastných surovinách alebo niektorých súčiastkach. Je to totiž aj otázka ceny samotného komponentu, na ktorý má významný vplyv aj cena práce,“ poukázal. Samotnú pripravenosť nahradiť chýbajúce články dodávateľských reťazcov však ovplyvňuje aj fakt, že sa transformuje celý priemysel. Tomu sa musí prispôsobiť aj slovenský vzdelávací systém a pracovná sila ako taká.