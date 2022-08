Zlúčenie prístavov Antverp a Brúgg prináša množstvo príležitostí pre naše firmy (komentár)

Jeden z najväčších mergerov posledných rokov bude mať za následok zlúčený mega prístav. Ten sa stane ešte dôležitejším kontajnerovým prístavom (157 miliónov ton za rok), jedným z najväčších prístavov na prepravu sypkých materiálov a najväčším prístavom na prekládku vozidiel v Európe.

Okrem toho bude prístav prepravovať viac ako 15 % skvapalneného zemného plynu v Európe a zostane najdôležitejším európskym chemickým uzlom. Zároveň sa stane najväčším prístavom pre výletné lode v krajinách Beneluxu.

Celkovou prepravnou kapacitou 278 miliónov ton ročne sa zjednotený prístav zaradí medzi najväčšie prístavy sveta.

Veľký potenciál do budúcnosti

Aj napriek relatívnej vzdialenosti sa infraštruktúra prístavov nekončí vyložením nákladu z lodí. Tovar ďalej pokračuje po železniciach, cestách, či riekach do miesta určenia. To znamená, že služby prístavu využívajú aj zákazníci v našom regióne a ešte hlbšie prepojenie s ním by mohlo pomôcť diverzifikovať preťažené logistické kapacity v celej V4.