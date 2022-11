O regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore by v budúcnosti mohlo rozhodovať Ministerstvo dopravy a výstavby

Ministerstvo dopravy a výstavby SR by mohlo v budúcnosti pôsobiť ako cenový orgán pre oblasť regulácie cien nájmu bytov. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o cenách, ktorú zverejnil rezort financií. Ako objasňuje, ministerstvo dopravy a výstavby je ako gestor bytovej politiky najkompetentnejšie rozhodovať o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore.

„Novela je reakciou na opakované vyjadrenie potreby zmeny určovania regulovaných cien nájmu bytov Ministerstvom dopravy a výstavby SR v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015, v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020 a v koncepcii Bytová politika Slovenskej republiky do 2030,“ dodáva rezort financií. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania stanovil na prvý polrok budúceho roka.