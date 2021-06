Odborník na reality: S kúpou bytu by som počkal, do konca roka by sa mohol trh stabilizovať

Ceny nehnuteľností na Slovensku sú momentálane na svojich historických maximách, no pre Slovákov je stále prioritou vlastné bývanie. Odborník na realitný trh spoločnosti FinGo Viktor Obtulovič v rozhovore pre portál v Realitách.sk radí, kto by mal v tejto situácii s kúpou radšej počkať a komu sa naopak teraz oplatí.

Okrem iného tiež prezrádza, či sú predajcovia ochotní vysoké ceny bytov a domov zjednávať alebo sa riadia len túžbou čo najvýhodnejšie predať a radí, na čo si pri inzerátoch dávať pozor.

Rast cien nehnuteľností pokračuje už pomerne dlho. Kvôli čomu to je, prečo sa to už nezastavilo?

Pri developerských projektoch, teda domoch a bytoch, ktoré sa ešte len stavajú, majú na rast cien nehnuteľností vplyv ceny stavebných materiálov a komodít, ktorých cena stúpla od začiatku roka aj o 100 percent. Ide napríklad o železo, drevo alebo oceľ. Ďalej sú to aj pozemky, ktoré sa neustále zdražujú. Takisto vstupy, ktoré majú developeri, sú niekoľkonásobne vyššie ako to bolo predtým. Na výslednú cenu nehnuteľností majú vplyv aj zdĺhavé povoľovacie procesy výstavby. Tú v konečnom dôsledku zaplatí len kupujúci. Svoju úlohu tu zohráva aj množstvo dopytov, a to sa netýka len developerských projektov, ale celkovo všetkých nehnuteľností na trhu.

Teda ľudia majú aj pri súčasných vysokých cenách veľký záujem kupovať nehnuteľnosti?

Dá sa povedať, že trh je takpovediac „neukojený“. Napríklad len v Bratislave máme podľa prieskumu developerskej spoločnosti nedostatok 70 000 bytov, čo je obrovské množstvo vzhľadom na obrovský dopyt v tomto meste. Preto každý, kto ponúkne v súčasnosti nehnuteľnosť v dobrej lokalite aj za vyššiu sumu, ju s veľkou pravdepodobnosťou aj predá, pretože bude na ňu mať minimálne jedného a pravdepodobne aj viac kupcov. Situáciu ohľadom vývoja cien nehnuteľností ovplyvňujú aj úrokové sadzby hypoték, ktorá sú na historických minimách, čo zabezpečuje dostupnosť pôžičiek na bývanie.

Treba však povedať, že v súčasnosti nárast cien nie je taký markantný ako tomu bolo napríklad minulý rok. Vtedy sme zaznamenali medziročný nárast cien realít o 14 percent. Ak porovnáme prvý kvartál 2020 a prvý kvartál 2021, tak rozdiel v náraste cien sa pohybuje na úrovni 2 až 3 percent, takže v prvom kvartáli 2021 ceny realít rástli o čosi pomalšie. Takže áno, stále pozorujeme nárast, ale už nie je taký rýchly a taký dynamický, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.

Sú na svojich doterajších cenových maximách všetky typy nehnuteľností – byty, domy, chatky?

Maximá sa skutočne prejavujú u všetkých typov nehnuteľností. Platí to pre byty, ale aj pre domy v satelitoch, napríklad v okolí Bratislavy ako je Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Rovinka, ktoré išli s cenami hore a takisto aj pre rekreačné nehnuteľnosti. Tie sú dokonca momentálne nedostatkovým tovarom, čo je spôsobené aj koronou. Veľa ľudí totiž prekonávalo pandémiu práve v takýchto rekreačných nehnuteľnostiach a za ich kúpu boli ochotní zaplatiť aj zvýšenú cenu. U rekreačných nehnuteľností došlo k nárastu cien o 20 až 30 percent. Celkovo ceny realít šli plošne hore na celom Slovensku, a to bez ohľadu na to, či to bola rekreačná nehnuteľnosť, dom, byt alebo apartmán.

Pri momentálne nastavených cenovkách realít špekulatívny nákup vo veľkom objeme pre investorov už nie je tak atraktívny.

Ako je to s cenami pozemkov?

Tiež sa ich dotklo zvyšovanie cien. Napríklad v Bratislave v Záhorskej Bystrici ste mohli pred dvomi, tromi rokmi kúpiť meter štvorcový pozemku za 230 eur, teraz sa jeho cena pohybuje okolo 300 – 320 eur za meter štvorcový. Teda ten nárast tam je takisto celoplošne veľmi znateľný.