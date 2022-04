Realitným trhom zamávali lockdowny a práca z domu, zvýšili tak dopyt Slovákov po nehnuteľnostiach

Uvoľnenie takmer všetkých protipandemických opatrení a prichádzajúca jar dávajú určitú nádej, že pandémia nového koronavírusu končí. Preto sa analytici VÚB banky pozreli na najdôležitejšie poučenia pre možné zvládanie obdobnej pandémie niekedy v budúcnosti.

Pri spätnom pohľade na pandémiu za ostatné dva roky skonštatovali, že lockdowny a práca z domu zamávali aj realitným trhom.

Dopyt po nehnuteľnostiach stúpol

„Oveľa rozšírenejšia práca z domu, ale aj zákazy vychádzania a pretrvávajúce nízke úrokové sadzby počas pandémie ešte zvýšili dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach,“ uviedli analytici.

Pokles turizmu síce do ponuky bytov na prenájom pridal vyprázdnené priestory využívané na krátkodobé prenájmy, no ani táto ponuka navyše nebola podľa nich schopná pokryť zvýšený dopyt po priestrannejšom, pohodlnejšom bývaní vo vlastnom, ktoré Slováci a Slovenky obľubujú takmer najviac v celej Európskej únii.

Ceny domov a bytov rástli rýchlejšie

Nastal tak opak toho, čo sa predpokladalo. Teda, že hospodársky prepad a pokles príjmov spôsobí aj ochladenie na trhu realít. Trend bol celkom opačný. Ceny domov a bytov začali rásť ešte rýchlejšie ako pred pandémiou už od prvého štvrťroka 2020 a tento rast pokračoval až do konca pandémie, kedy priemerný medziročný prírastok metra štvorcového presiahol 22 %.

Rástli najmä ceny domov, často na perifériách väčších miest, odkiaľ sa dá pohodlne pracovať a stačí len pár dní do týždňa dochádzať. Vo štvrtom štvrťroku 2021 sa ceny realít podľa indikátora Národnej banky Slovenska dostali dokonca po prvýkrát od roku 2008 do pásma s vysokým rizikom „bubliny“, teda korekcie smerom nadol.

To nevyhnutne podľa analytikov VÚB banky neznamená, že prichádza cenový prepad ako po veľkej recesii v roku 2009. No nadhodnotenie cien voči ekonomickým fundamentom, ako sú príjmy, spotrebiteľská inflácia, nájmy, výstavba bytov, či objemy úverov, naznačuje, že rast cien by sa mal na nejaké obdobie minimálne citeľne spomaliť.

Kancelárske priestory museli prerábať

Ceny komerčných nehnuteľností naopak zaznamenali pokles, aj keď verejný index ich cien dostupný nie je. Snahy o zoštíhľovanie firemných sídiel a pobočiek okrem väčšieho podielu práce z domu, či vytvárania väčšieho počtu zdieľaných pracovných miest, podporila podľa analytikov aj samotná hospodárska kríza, ktorá nútila súkromný sektor skresávať náklady.

Naopak vysoký dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach niektorých developerov primäl k prerábaniu pôvodne kancelárskych priestorov na apartmány.