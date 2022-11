Toto podpredseda vlády Holý asi nedomyslel, jeho stavebný zákon si vyžaduje úpravu desiatok predpisov

Pre dva nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré nadobudnú účinnosť v apríli 2024, je potrebné upraviť takmer päťdesiat rôznych súvisiacich predpisov. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPaV) preto pripravuje návrh tzv. zberného zákona pre zosúladenie novej stavebnej legislatívy s praxou.

Treba urobiť množstvo zmien

Ako v stredu informoval, po viacerých reakciách na zverejnenie predbežnej informácie o tomto zámere otvoril odbornú diskusiu k vypracovaniu návrhu úprav súvisiacich zákonov.

„Legislatívne zmeny, ktoré reforma prináša sú skutočne rozsiahle a markantné, a preto považujeme za nevyhnutné, aby sa o zmenách diskutovalo otvorene a dôstojne,“ uviedol predseda ÚÚPaV Martin Hypký.

„Z tohto dôvodu sme pristúpili k rozšírenému postupu, ktorý dopĺňa odborný dialóg zainteresovaných subjektov verejnej moci ešte pred spustením samotného procesu medzirezortného pripomienkového konania,“ dodal. To by sa malo začať do konca tohto roka.

Spájanie konaní

Návrh legislatívnych úprav súvisiacich zákonov umožní spájanie konaní. „Dnešné samostatné konania o stavebnom zámere by sa mali spojiť do jedného. Každý dotknutý orgán by namiesto samostatného rozhodnutia vydal záväzné stanovisko, ktoré by bolo v jednom informačnom systéme súčasťou výsledného povolenia,“ priblížil Roman Skorka z ÚÚPaV. Podľa neho sa tak zvýši kvalita projektovej dokumentácie, zlepší prehľadnosť konania a rozhodovania.