Väčšina mladých Slovákov chce bývať vo vlastnom, spoliehajú sa však na výpomoc rodiny

Slováci do 30 rokov veku stále túžia po vlastnom bývaní. Vlastniť nehnuteľnosť chce viac než 70 % z nich a vo väčších mestách chcú hlavne menšie byty. V menších mestách je situácia opačná a mladí si berú hypotéku aj na väčšie byty. Pri dofinancovaní kúpy bytu sa mladí spoliehajú predovšetkým na výpomoc rodinných príslušníkov. Vyplýva to z prieskumu UniCredit Bank.

Pandémia spomalila úverovanie

Žiadosť o prvú hypotéku si podávajú mladí vo veku 26 až 31 rokov, z toho 68 % takých žiadateľov tvoria páry. Pandémia úverovanie mierne spomalila, ale záujem o financovanie vlastného bývania je stále vysoký. Väčšina mladých chce ako štartovacie bývanie jednoizbové či dvojizbové byty, ktoré sú, paradoxne, cenovo najdrahšie v prepočte na meter štvorcový.

Ceny nehnuteľností závisia od niekoľkých kritérií – veľkosť mesta, lokalita, dostupnosť dopravy, občianska vybavenosť, bezpečnosť. Hoci by nemalo byť prekvapujúce, že sa mladí sťahujú do väčších miest z dôvodu vyššieho vzdelania alebo lepšej ponuky práce, aj oni premýšľajú o alternatívach, ktoré by mohli zlepšiť ich finančnú situáciu.

Priemerná cena hypotéky

Preto vo väčších mestách žiadajú o menšie byty, a naopak, v menších si môžu dovoliť vybrať byt s väčšou metrážou. Priemerná cena hypotéky sa napríklad v Bratislave alebo Košiciach pohybuje podľa UniCreditu okolo 66-tisíc eur, v menších mestách do 54-tisíc eur.

Prieskum o prioritách mladých Slovákov pri kúpe vlastného bývania zrealizovala UniCredit Bank na konci marca 2021 prostredníctvom online panela výskumnej agentúry IPSOS. Na prieskume sa zúčastnilo 880 respondentov.