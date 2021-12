Zmeny v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania odobrila prezidentka, výstavba tak bude cenovo dostupnejšia

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Zmeny v zákone majú zlepšiť podmienky a zvýšiť dostupnosť finančných zdrojov na rozširovanie nájomného bývania s cenovo dostupným nájomným.

Zvýši sa aj maximálny limit úveru

Maximálny limit úveru na obstaranie nájomných bytov sa zvýši z 1 350 eur na 1 500 eur na štvorcový meter, čo má zohľadniť vplyv rastu cien stavebných prác a materiálov používaných v stavebníctve v uplynulom období a tiež zvýšené nároky na technické a energetické riešenia budov.

Lehota na splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu sa predĺži z piatich na desať rokov, to má optimalizovať náklady pri prestavbe budov na nájomné byty.

Cieľom je väčší záujem súkromného sektora

ŠFRB bude môcť počas účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory do ukončenia jej čerpania zvýšiť podporu, ak o to žiadateľ požiada. Zvýšenie poskytnutej podpory nebude považované za poskytnutie ďalšej podpory na ten istý účel.

Žiadateľ o úver – právnická osoba bude môcť preukázať schopnosť splácania úveru aj pristúpením jej materskej spoločnosti s väčšinovým obchodným podielom k záväzku z úveru voči ŠFRB. Tento žiadateľ bude povinný zachovať nájomný charakter obstaraného nájomného bytu počas najmenej 30 rokov. Cieľom je zvýšenie záujmu o obstaranie nájomných bytov zo strany súkromného sektora.

Zmeny na základe pozmeňujúcich návrhov majú napríklad umožniť lepšie podmienky pri získavaní podpôr rodinám s maloletým dieťaťom do veku šiestich rokov, a to so zvýhodneniami, ktoré sa uplatňujú pre odchovancov detských domovov a rodiny s osobami ZŤP.