Chybné držanie tela u žiakov je možné ovplyvniť úpravou sedenia aj prirodzeným pohybom

Chybné držanie tela u žiakov je možné ovplyvniť úpravou sedenia aj posilnením chrbtového svalstva prirodzeným pohybom. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová zároveň upozornila, že žiakom postačí aj veľká prestávka na školskom dvore či možnosť prirodzeného pohybu.

Pár cvikov počas vyučovania

Uviedla to v letnom seriáli videí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie. Prokopová konštatovala, že sa často u žiakov stretáva najmä s chybným držaním tela. To je podľa nej spôsobené tým, že veľa času trávia nesprávnym sedením pri počítači, nad mobilmi alebo pri vyučovaní.

Prokopová radí, že by sa malo vždy, keď sa to dá, možno aj počas vyučovania, urobiť s deťmi pár cvikov, nádychov, výdychov alebo drepov. Dodala, že to nezaberie veľa času a deti sa mnohokrát aj preberú. Za dôležité považuje aj výber stoličiek, ktoré sa v súčasnosti dajú deťom prispôsobiť aj vzhľadom na ich vek či postavu. Detská lekárka zároveň nepovažuje klasické sedenie v troch radoch za ideálne, a preto navrhuje aspoň cirkuláciu. Žiaci by tak boli aj pri okne, aj pri stene – a nesedeli napríklad celý rok vzadu pri dverách, kde je najmenej svetla.

Prispôsobenie zariadenia tried

Dodala, že okná by mali byť veľké a nepolepené, aby cez nich mohlo prechádzať denné svetlo. „Denné svetlo je najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo píšu,“ vysvetlila. Pri umelom osvetlení by sa malo myslieť na to, aby bolo rozptýlené po miestnosti, nebolo bodové, neónové ani studené.

To, či si žiaci utvoria k škole pozitívny vzťah, závisí popri vyučujúcich a spolužiakoch práve na zariadení tried a školských priestorov. Aj zariadenie tried by sa malo podľa pediatričky prispôsobiť potrebám a veku žiakov. „Malé deti by určite mali mať väčší priestor aj na oddych a hru priamo v triede. Vyučovanie by malo byť prerušované napríklad zmenou činnosti aj v rámci jedného predmetu,“ objasnila.