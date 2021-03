Deti v Nitre sa môžu vrátiť do škôl, prvý stupeň bude otvorený pre všetky bez výnimky

Mesto Nitra obnoví od pondelka 8. marca prezenčné vzdelávanie na prvom stupni základných škôl. O obnovení výučby rozhodol mestský krízový štáb na základe rozhodnutia ministra školstva a v zmysle COVID automatu. Informoval o tom Henrich Varga z Mestského úradu v Nitre.

Prezenčné vyučovanie bude obnovené pre všetky deti, nielen pre deti rodičov, ktorí musia byť osobne v práci či pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie.

Otvorí sa aj umelecká škola

„Od riaditeľov škôl zaznel jednoznačný názor, že sprístupnením vzdelávania len pre určitú skupinu žiakov by sme zamedzili prístup k rovnocennému vzdelávaniu zvyšným deťom. Učitelia by totiž svoje kapacity venovali prezenčnej výučbe a nebolo by možné pokryť výučby dištančnú,“ uviedla vedúca odboru školstva Mestského úradu v Nitre Mária Orságová. Prezenčné vyučovanie začne aj na prvom stupni Základnej umeleckej školy J. Rosinského.

Materské školy v Nitre sú otvorené od prvého marcového týždňa a budú aj po ôsmom marci. Nitra má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 28 materských škôl, tento týždeň do nich nastúpilo 1 031 z celkového počtu 2 566 detí. Radnica predpokladá, že na budúci týždeň príde viac ako polovica zo zapísaných detí.

Výučba z domu si vyberá svoju daň

Podľa viceprimátora Nitry Miloslava Špotáka otázka otvárania základných a materských škôl nemá dobré riešenie.

„Na jednej strane je tu objektívne riziko nákazy koronavírusom, na druhej strane je ohrozené duševné zdravie rodičov, učiteľov a hlavne detí. Dlhé mesiace dištančnej výučby si už dnes vyberajú svoju daň na psychike mnohých ľudí. Pevne verím, že pozitíva otvorenia škôl a škôlok prevážia,“ uviedol viceprimátor Špoták.

Okres Nitra patril začiatkom tohto roku v počte ochorení COVID-19 medzi najhoršie na Slovensku, Fakultná nemocnica v Nitre potrebovala výpomoc okolitých nemocníc. V súčasnosti je tu situácia výrazne lepšia, okres je v rámci regionálneho COVID automatu zaradený do tretieho stupňa varovania, teda medzi bordové.