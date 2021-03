Štát chce od škôl, aby vyučovali prezenčne aj dištančne. Nemajú však ľudí ani usmernenia

Zhoršenie epidemickej situácie a sprísňovanie opatrení zasiahlo aj školy. Po krátkom čase, kedy mohli byť v niektorých okresoch otvorené, sa pre celé Slovensko opäť uzavrú. Od pondelka 8. marca sa budú prezenčne učiť iba deti rodičov, ktorí svoju prácu nemôžu vykonávať z domu.

Okrem kritickej infraštruktúry tak školy budú môcť navštevovať napríklad aj deti predavačov, samotných učiteľov, cestárov či pracovníkov technických služieb. Rodičia budú musieť škole odovzdať písomné potvrdenie, že patria do vymedzenej skupiny.

Tento režim však platí len pre deti, ktoré navštevujú materskú školu a prvý stupeň základnej školy. Ostatní žiaci by sa mali učiť z domu. Pokiaľ napríklad na to nemajú technické prostriedky, môžu sa zúčastniť prezenčného vzdelávania, no maximálne v päťčlenných skupinkách.

Zachované zostáva aj vzdelávanie študentov stredných zdravotníckych škôl a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl.

Dva režimy, jeden učiteľský kolektív

Školy tak stoja pred otázkou, ako zabezpečiť dvojitý režim vzdelávania. „Nie je možné zabezpečiť súčasne vyučovanie tak, že jeden učiteľ bude učiť aj dištančne, aj prezenčne,“ hovorí prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.

Ako doplnil, ministerstvo na to upozorňujú od septembra minulého roka. Na nové podmienky podľa neho okrem detí doplatia aj rodičia a učitelia. „Podľa našich informácií je to najväčší bolehlav riaditeľov,“ hovorí o dvojitom vzdelávaní aj Juraj Šott zo vzdelávacej organizácie Leaf.

Hlavným problémom sú podľa neho chýbajúce pokyny ministerstva školstva o tom, ako by mali školy v takomto hybridnom režime fungovať. Vo veľkej miere je tak na riaditeľoch, aby sa sami vysporiadali so vzniknutou situáciou.