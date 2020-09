Detská univerzita Komenského bola tento rok online, úspešne ju ukončilo viac ako tristo detí

Do Detskej univerzity Komenského (DUK) sa zapojilo vyše 900 detí. Absolventské diplomy získalo 364 z nich.

Ako priblížil Ján Lukáč z marketingu a PR Divadla Aréna, pre šírenie ochorenia COVID-19 sa DUK zorganizovala online, pomocou živého vysielania. Mohol ju tak absolvovať neobmedzený počet detí.

Každú z jeho deviatich prednášok sledovalo v priemere viac ako 400 registrovaných študentov. Do online štúdia sa zapojili aj deti zo zahraničia, napríklad aj z Českej republiky, Belgicka, Kuvajtu, Panenských ostrovov, Rumunska či z Ukrajiny.

Prednášky boli aj pre neregistrovaných študentov k dispozícii na sociálnej sieti. Sledovalo ich dohromady viac ako päťtisíc používateľov.

Absolventský diplom za úspešné skúšky

Témy prednášok sa týkali, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu, pandémiám, vírusom či imunite. Podmienkou získania absolventského diplomu bolo nielen sledovanie videoprednášok, ale aj úspešné zvládnutie minimálne šiestich skúšobných online testov.

Pre najúspešnejších študentov si okrem diplomov organizátori pripravili aj tablet. Menný zoznam odmenených bude zverejnený na stránke DUK.

Žiaci, ktorí počas štúdia zaslali organizátorom svoju fotografiu ako sledujú prednášku, získali USB kľúč.

V pláne je aj publikácia ilustrovanej knihy

Aj po ukončení tohto ročníka je naplánovaná publikácia ilustrovanej knihy. Obsahovať by mala textové znenie jednotlivých prednášok, zoznam diplomovaných študentov a fotografie zo všetkých aktivít. Študenti v rámci projektu absolvovali napríklad workshop v Slovenskej národnej galérii, výlet loďou za umením do múzea Danubiana, štvordňový pobyt na Planinke, street dance workshop či IT workshop – Ako byť online a v bezpečí.

Do knihy sa dostanú aj informácie o konaní mimoriadneho DUK Online špeciálu, ktorý sa uskutočnil na jar 2020. Deťom do mája sprístupnili 44 videoprednášok slovenských aj zahraničných prednášajúcich, ktoré boli súčasťou posledných piatich ročníkov DUK.