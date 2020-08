Individuálne sa doma vzdeláva málo žiakov. Z takmer 222-tisíc žiakov prvého stupňa základných škôl sa ich učí doma vyše 500. Pred desiatimi rokmi sa doma učilo 24 žiakov. Vyplýva to z dát, ktoré agentúre SITA poskytlo Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Domáce vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy je možné od roku 2008.

Rastie počet detí so zdravotnými obmedzeniami

Najväčší skok štatistiky zaznamenali v roku 2017, keď počet detí vyskočil zo 149 na 481. O rok neskôr ich bolo o takmer sto viac. Tento školský rok počet klesol na 523 detí vzdelávaných doma. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre agentúru SITA uviedlo, že nárast mohol byť spôsobený viacerými faktormi. Priblížilo, že rodičia sa mohli o tejto forme dozvedieť až v danom období.

Dôvodom môže byť aj to, že rastie počet detí s rôznymi zdravotnými obmedzeniam či rodičia hľadajú možnosť podpory talentu svojho dieťaťa aj týmto spôsobom. Dieťa má v prípade individuálneho vzdelávania režim upravený inak, než počas dochádzky do bežnej školy. Mnohí rodičia majú podľa ministerstva inú predstavu o vzdelávaní svojho dieťaťa, ako poskytuje škola, preto si vyberú domáce vzdelávanie.

Domáce vzdelávanie na druhom stupni

Domáce vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy je možné od roku 2008. Ich spolužiaci z druhého stupňa takúto možnosť nemajú. Ak rodičia chcú, aby ich dieťa študovalo doma aj na druhom stupni, môže ho prihlásiť do školy v Českej republike, kde to je povolené od roku 2008. Na druhom stupni v tomto školskom roku evidovali v ČR 120 žiakov na druhom stupni. Ministerstvo školstva by to chcelo zmeniť a v prvej štvrtine 2021 pripraviť zákon o domácom vzdelávaní pre druhý stupeň základných škôl. Slovenskí žiaci by tak mohli od septembra 2021 pokračovať vo vzdelávaní v domácom prostredí aj na Slovensku.

Téma domáceho vzdelávania pre druhý stupeň zaujala v roku 2018 skupinu poslancov. Tí sa v apríli daného roku obrátili na Ústavný súd SR s tým, že neexistujú až také rozdiely, ktoré by mohli prekážať vzdelávaniu detí doma aj na druhom stupni ZŠ. Ústavný súd podanie prijal v polovici decembra 2019 na ďalšie konanie. Momentálne o ňom stále rozhoduje, pričom účinnosť dotknutého ustanovenia školského zákona nepozastavil.