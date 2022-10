Gröhling sa obul do ministra školstva, skritizoval jeho laxný prístup k prevencii extrémizmu na školách

Prevencia proti extrémizmu by mala začínať už v školách. Myslí si to exminister školstva Branislav Gröhling (SaS), podľa ktorého by rezort školstva mohol urobiť okamžité kroky, v kontexte tragédií posledných týždňov, no zatiaľ neurobil nič.

Prevencia proti extrémizmu

Ešte v časoch, keď rezort viedol Gröhling, navrhli systém podporných opatrení, ktoré zahŕňali napríklad prevenciu pred extrémizmom, radikalizáciou násilím či šikanou.

Zároveň obsahoval i metódy, ako podporiť žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. Na aplikáciu takýchto opatrení by ale bolo potrebné personálne podporiť školy a s tým podľa bývalého ministra školstva rozpočet nepočíta. Strana SaS to uviedla v tlačovej správe.

Personálne posilnenie na školách

Ministerstvo pod Gröhlingovým vedením pripravilo aj Katalóg podporných opatrení, ktorý sa venoval i prevencii extrémizmu. Podpora pre žiakov sa mala deliť na všeobecnú, cielenú a špecifickú.

V rámci všeobecnej pomoci, ktorá by bola určená pre všetkých žiakov zahŕňal i prevenciu pred extrémizmom, násilím a šikanou.

Gröhling však podotkol, že na presadzovanie takýchto opatrení je potrebný personál, napríklad asistenti či školskí psychológovia, avšak s tým rozpočet pre školstvo nepočíta.

Zoznam poradní a združení

Bývalý šéf rezortu školstva dodal, že ministerstvo môže vykonať i okamžité kroky na zlepšenie situácie. „Školy mohli dostať kompletný zoznam poradní a združení, ktoré robia vzdelávacie aktivity na prevenciu radikalizácie, násilia, šikany a rizikového správania. Zároveň je možné zozbierať príklady dobrej praxe zo samotných škôl: pravidlá fungovania, nastavenie školskej kultúry, vzdelávacie aktivity, ktoré je možné robiť na bežných hodinách a ktoré predchádzajú radikalizácii mládeže,“ vysvetlil.