Gröhlingovo ministerstvo je pripravené v prípade vzniku novej triedy zafinancovať jej vybavenie (video)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je pripravené v prípade vzniku novej triedy zafinancovať jej vybavenie. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti so situáciou na Ukrajine a jej vplyvom na Slovensko. Riaditeľom škôl zároveň odporučil, aby žiaka, ktorý neovláda štátny jazyk, zaradili do ročníka podľa veku.

Pri zaraďovaní žiakov im môže pomôcť dokument Zaradenie detí cudzincov do ročníka, ktorý nájdu na webe ministerstva. Rezort školstva totiž koncom februára na svojom webe vytvoril samostatnú záložku, v ktorej nájdu školy aj rodičia rôzne potrebné usmernenia a materiály. Zriadil aj samostatnú mailovú adresu ukrajina@minedu.sk, na ktorú sa môžu školy obrátiť s otázkami alebo so žiadosťou o pomoc pri zvládaní súčasnej situácie.

Počet žiakov možno zvýšiť

V prípade maximálneho počtu žiakov v triedach platí, že daný počet možno zo zákona zvýšiť o ďalších troch žiakov. V prípade materských škôl je maximálny počet žiakov od 18 do 21 podľa veku, v základných školách je to od 24 do 29 žiakov podľa ročníka a v stredných školách 31 žiakov.

„Ak by škola mala prevýšiť tento počet žiakov, tak je potrebné kontaktovať regionálny úrad školskej správy a následne to budeme riešiť,“ ozrejmil s tým, že majú avízo z troch miest, že budú vytvorené aj samostatné triedy. Dodal, že aj pri nových triedach je potrebné požiadať ministerstvo o ich dofinancovanie.

Školám pri hodnotení pomôže dokument

Gröhling dodal, že momentálne presne nevedia, koľko nových žiakov v súvislosti so situáciou na Ukrajine školy prijali. Deti sa navyše do škôl zaraďujú samostatne, poprípade po dohode so zriaďovateľom, ale nie na základe ministerstva školstva. Presnejšie údaje by malo mať ministerstvo o mesiac.

Gröhling podotkol, že aj pri hodnotení detí si môžu školy pomôcť dokumentom Hodnotenie detí cudzincov. Školy si toto hodnotenie nastavia tak, že môžu žiaka hodnotiť aj z individuálnych znalostí, pretože tam nehodnotia jazykovú správnosť.

„Dôležité je tiež vysvetliť deťom, že na Slovensku je iné hodnotenie, ako je v Ukrajine. Tam majú štvorbodové a 12 bodové hodnotenie a ešte je otočené v rámci jednotlivých číselných označení,“ povedal.

Príprava kurzov ukrajinského jazyka

Odbor komunikácie a marketingu doplnil, že Metodicko-pedagogické centrum nadviazalo spoluprácu so Zakarpatským inštitútom postgraduálneho vzdelávania pedagógov (ZIPPO) na Ukrajine.

Spoločne chcú pripraviť pre slovenských pedagógov základné kurzy ukrajinského jazyka a kurzy, ako učiť slovenčinu ako cudzí jazyk. ZIPPO tiež vytvára databázu učiteľov z Ukrajiny, ktorí by mohli niekoľko hodín do týždňa dištančne učiť svojich žiakov na Slovensku.