Krajiny V4 sa zapoja do testovania IT Fitness Test 2022, testu bude dostupný aj v angličtine

Do testovania IT Fitness Test 2022 sa zapoja všetky krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), test bude dostupný aj v angličtine. Manažér pre komunikáciu IT Asociácia Slovenska Juraj Kadáš v tlačovej správe pripomenul, že do minulého 10. ročníka sa zapojilo 50-tisíc ľudí.

Na príprave, organizácii, lokalizácii a nasadení IT Fitness Testu 2022 v ostatných krajinách sa podieľali spolu so slovenskými odborníkmi, učiteľmi, akademickými pracovníkmi a IT expertmi aj členovia Cyfrowa Polska, maďarskej IT asociácie Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, českého Internetového institutu, n.o. a IT Asociácie Slovenska.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský verí, že rozhodnutie zapojiť sa do testovania zahraniční partneri neoľutujú, ale naopak, pridajú ďalšie desaťtisíce absolventov testu.

Špeciálne testovacie rozhranie

Ďalšou novinkou 11. ročníka je tiež špeciálne testovacie rozhranie pre štátne a verejné organizácie, súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť napríklad na interné vzdelávanie zamestnancov, pričom výsledky za jednotlivé organizácie sa nebudú zverejňovať.

Každá zapojená organizácia však bude mať prístup k dátam, vďaka ktorým dokáže efektívne vyhodnotiť úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov.

Testovacie úlohy sú rozdelené do piatich kategórií, a to Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy.

Žiakov na základných školách čaká test s 20 otázkami a pre respondentov starších ako 15 rokov je určená dlhšia verzia s 25 otázkami. Aj tohtoročný test je dostupný bezplatne na novom webe itfitness.eu a úspešní respondenti budú automaticky zaradení do žrebovania o vecné ceny.

Digitálna gramotnosť

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) zdôraznil, že digitálne zručnosti a digitálna gramotnosť sú v 21. storočí nevyhnutnosťou. IT fitness test vníma ako spôsob, akým môžu digitálnu gramotnosť žiakov a učiteľov monitorovať a vyhodnotiť.

Žiaci aj učitelia si tak vedia overiť svoje digitálne zručnosti a porovnať si ich s krajinami V4. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Národný koordinátor pre digitálne vzdelávanie a zručnosti Ján Hargaš označil IT Fitness Test za skutočnú stálicu úspešných IT projektov na Slovensku.

„Pozorne sledujeme jeho vývoj už niekoľko rokov a možno ešte aj dnes málokto z verejnosti vie, že spolu s jeho tvorcami v súčasnosti pracujeme na jeho nadstavbe – pilotnom projekte na zvyšovanie digitálnych zručností seniorov, ako aj zamestnancov verejnej správy, ktorý ďalej rozšíri jeho využitie nielen pre významne inú cieľovú skupinu, ale pridá aj dôležitú funkcionalitu – samotné vzdelávanie,“ priblížil Hargaš.

Potrebné zručnosti

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha zhodnotil, že ak sa chce stať Európska únia skutočným lídrom v inováciách, zvládnuť digitálnu transformáciu a uchovať si demokraciu, jej obyvatelia sa nezaobídu bez kvalitných digitálnych zručností. Podľa neho sa môže IT fitness test stať barometrom týchto schopností.

„Takmer dve tretiny Slovákov a Sloveniek (64 percent) je presvedčených, že vie ľahko identifikovať nepravdivé informácie. IT fitness test vám pomôže overiť, či to je skutočne tak. Tento rok sa IT fitness test stáva skutočne európskym. Okrem Sloveniek a Slovákov sa budú môcť zapojiť aj naši susedia z krajín V4 a anglicky hovoriaci užívatelia internetu,“ zhrnul.

Riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Marcela Havrilová vníma podporu IT Fitness testu ako spoločenský záväzok, aby Slovensku pomohli v troch oblastiach.

Ide o podporu nadobúdania technických zručností na podporu digitalizácie krajiny, o zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily a podpora rozvoja digitálnej ekonomiky a v neposlednom rade o prípravu študentov dneška pre svet zajtrajška cez moderné vzdelávanie.