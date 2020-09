Mestá a obce odmietajú ďalšiu kompetenciu v prípade predškolskej výchovy, chýbajú peniaze

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s pridaním ďalšej kompetencie mestám a obciam bez zvýšenia finančných zdrojov na ich plnenie, ktorá vyplýva z novely zákona o financovaní škôl. ZMOS si nemyslí, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty verejnej správy ako uvádza ministerstvo školstva.

Viac detí = vyšší rozpočet

Novelu zákona zaradil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Urobil tak pre zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokoch má vstúpiť do účinnosti v januári 2021. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

„Zvýšením počtov detí v materských školách v rámci celého Slovenska príde k zvýšeniu prepočítaného počtu detí a žiakov a následne nutnosti zmeniť rozpočty, všeobecne záväzné nariadenia a dotácie,“ uviedlo ZMOS.

Zákon má vplyv na rozpočet

Preto je tvrdenie, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočty verejnej správy, nepravdivé. ZMOS zároveň poukazuje na nedodržanie časového rámca pri predkladaní novely zákona.

Skrátená lehota na pripomienkovanie nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní. Návrh zákona bol zverejnený na pripomienkovanie v piatok 11. septembra a jeho koniec bol určený na piatok 18.septembra.

„ZMOS pri novele zákona odporúča v návrhu zákona doplniť aj prideľovanie nového príspevku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to príspevku na špecifiká. Malo by ísť o finančné prostriedky na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať s tým, že príspevok by mal byť fakultatívny,“ uzavrelo ZMOS.