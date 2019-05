Mesto Humenné pod vedením Vaľovej porušilo zákon, riaditeľov škôl poverovalo bez výberového konania

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Mesto Humenné pod vedením exprimátorky Jany Vaľovej porušilo zákon, keď poverovalo riaditeľov škôl bez vyhlásenia riadneho výberového konania.

Len na šesť mesiacov

Vyplýva to z rozhodnutia Krajskej prokuratúry v Prešove, na ktorú sa obrátila Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu ešte v novembri.

Agentúru SITA informovala Lucia Pazičová z nadácie s tým, že mesto ako zriaďovateľ škôl roky dosadzovalo ľudí do funkcií riaditeľov len na základe poverenia.

Krajská prokuratúra skonštatovala, že obsadenie miesta vedúceho zamestnanca takýmto spôsobom zákon limituje len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov. „Nie je zákonným postupom, ak zriaďovateľ opätovne menuje do funkcie tú istú osobu bez výberového konania,“ uviedla prokuratúra.

Závažná diera v školskom systéme

Podľa prezidenta Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana prípad v Humennom odhalil závažnú dieru v školskom systéme. „Hoci sa tieto nezákonné poverovania diali opakovane niekoľko rokov, absentoval opravný prostriedok. Ani medializácia a naliehanie štátnych inštitúcií nedonútili zriaďovateľa vypísať výberové konania na všetkých školách a školských zariadeniach v jeho pôsobnosti. Dúfam, že sa teraz urobia opatrenia, po ktorých si už žiadny zriaďovateľ nedovolí takéto masívne porušovanie demokracie,“ dodal Crmoman.

Slovenská komora učiteľov spolu s Nadáciou Zastavme korupciu podala podnet na prokuratúru 5. novembra minulého roka. Okresná prokuratúra ho najskôr odložila odvolávajúc sa na to, že v zákonoch nie je uvedené, koľkokrát najviac za sebou môže zriaďovateľ školy opakovane poveriť dočasne výkonom funkcie riaditeľa školy pedagogického zamestnanca.

Sťažovatelia sa odvolali na krajskú prokuratúru, ktorá im dala za pravdu. Dôvodom podnetu bolo to, že za posledné štyri roky mesto nevypísalo riadny konkurz na riaditeľa Základnej umeleckej školy v Humennom a škola mala už tretieho povereného riaditeľa po sebe.